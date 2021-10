Les Knicks prolongent RJ Barrett, Immanuel Quickley et Obi Toppin

Hormis très grosse déception, c’est une étape quasiment automatique, et les Knicks viennent ainsi d’annoncer avoir activé les options sur les contrats de trois jeunes joueurs : RJ Barrett, Immanuel Quickley et Obi Toppin.

Il s’agit des options sur les saisons 2022/23 du contrat rookie des trois joueurs. Pour le Canadien, qui a bouclé la dernière saison à 17.6 points, 5.8 passes et 3.0 passes de moyenne, à 40% de loin, ce sera sa quatrième année de contrat en NBA, et elle lui permettra de toucher près de 11 millions de dollars.

Pour Immanuel Quickley et Obi Toppin, il s’agit par contre de leur troisième année de contrat. Pour rappel, le premier a bluffé tout le monde lors de sa campagne rookie, finissant avec 11.4 points de moyenne en 19.4 minutes et s’imposant rapidement dans la rotation de Tom Thibodeau. Conservera-t-il un rôle aussi important cette saison, alors que Kemba Walker est arrivé comme titulaire à la mène, et que Derrick Rose est un solide back-up derrière ?

Décevant, et finalement très peu utilisé lors de son année rookie, alors qu’il a été choisi en 8e position de la Draft 2020, Obi Toppin doit lui se relancer cette saison et prouver qu’il peut contribuer dans ce groupe.