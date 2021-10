Le MVP de la nuit | L’empereur Giannis déjà au sommet

Pas de round d’observation pour Giannis Antetokounmpo qui retrouvait son public trois mois après son titre. Dès les premières actions, le MVP des Finals est déjà au charbon avec de multiples rebonds offensifs pour remettre dedans. On était un peu inquiet pour son genou, mais il saute, dunke, court… Tout va bien pour lui !

Cette domination au rebond offensif sera un peu le symbole de cette victoire des Bucks bien trop puissants et dynamiques pour des Nets plus ancrés au sol.

Mais le plus intéressant chez le « Greek Freak », c’est cette confiance dans son tir extérieur. Après son dunk sur contre-attaque, lancé par Khris Middleton, il prend sa chance à 3-points, sans appréhension. Et ça rentre ! Derrière, il scotche Nic Claxton en très haute altitude. Le ton est donné ! Pour le Shaq et Charles Barkley, en plateau, l’ailier-fort des Bucks est « en mission ». Il veut réaliser le doublé, et surtout pas s’endormir sur ses lauriers.

Une activité contagieuse

« Avant de gagner une bague… vous avez un défi à relever, celui de montrer qui vous êtes et qui vous êtes en tant qu’équipe, d’essayer de franchir ce cap » a expliqué Giannis Antetokounmpo. « Vous pensez qu’une fois que vous avez gagné un championnat, la pression est partie, vous n’avez plus à vous soucier de quoi que ce soit. Mais c’est faux. Si vous êtes un compétiteur, votre esprit crée un nouveau défi. Je l’ai fait une fois, je dois le faire une deuxième fois … Il y a toujours des choses que votre cerveau va créer pour ajouter de la pression, et c’est bien parce que c’est là que vous êtes à votre meilleur. »

Auteur de 32 points à 12 sur 25 aux tirs, 14 rebonds et 7 passes pour cette première de la saison, Giannis Antetokounmpo a repris la saison là où il l’avait terminée.

Il a loupé ses trois premiers tirs mais son activité fait le reste, et sa bague désormais au doigt, il doute encore moins. C’est son activité, contagieuse, qui emporte tout sur son passage. Il a placé les Bucks sur les bons rails, et les Nets ne les reverront plus avec un écart qui atteint les 19 points à cinq minutes de la mi-temps.

Après la pause, les Bucks, qui ont perdu Jrue Holiday, vont gérer leur avance, et le « Greek Freak » n’hésitera pas à remonter la balle, et à scruter le moindre « mismatch » pour attaquer la défense. L’Eurostep est toujours là, et son « pull-up jumper », bien plus rapide qu’auparavant dans l’exécution, pourrait faire des dégâts cette saison.