Giannis Antetokounmpo et les Bucks trop puissants pour les Nets

Après avoir reçu leurs bagues de champions, les Bucks ont repris là où ils s’étaient arrêtés, dominant toute la rencontre face aux Nets. Le genou de Giannis Antetokounmpo va visiblement très bien et le double MVP a martyrisé la ligne intérieure de Brooklyn toute la soirée, en pilonnant un secteur clairement en chantier.

Malmenée dès le premier quart-temps, et carrément menée de 19 points (59-40) dans le deuxième quart-temps, la troupe de Steve Nash était pourtant revenue à la mi-temps (66-59), derrière un Patty Mills incandescent (21 points à 7/7 de loin). Toutefois, malgré la blessure de Jrue Holiday, rapidement touché au talon droit, les champions en titre ont tranquillement repris l’ascendant après la pause, le « Greek Freak » pouvant compter sur un Khris Middleton efficace et des « role players » agressifs, à l’image de Pat Connaughton (20 points) et Jordan Nwora (15 points, 6 rebonds et un gros contre sur Kevin Durant) pour faire la différence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La domination intérieure de Milwaukee. Pour lutter face à la puissance sous le cercle de Giannis Antetokounmpo et des Bucks, Steve Nash avait décidé d’aligner Blake Griffin et Nic Claxton, mais ça n’a pas vraiment ralenti les champions en titre, qui ont dominé au rebond (54 prises à 44) et dans la peinture (42 points inscrits à 34) pour profiter des nombreuses pertes de balle de Brooklyn (12 turnovers contre 7).

– L’adresse de Brooklyn n’a pas suffi. Comme l’a dit Kevin Durant après le match, on ne peut pas espérer gagner un match NBA quand on prend vingt shoots de moins que l’adversaire (105 contre 84), et ce même si les Nets ont shooté à 17/32 de loin, soit un superbe 53% de réussite, grâce notamment au 7/7 de Patty Mills.

– La blessure de Jrue Holiday. Le meneur de Milwaukee n’est resté que 18 minutes sur le terrain, la faute à un coup sur le talon droit. Néanmoins, Mike Budenholzer a été rassurant après le match, expliquant que l’IRM n’avait rien révélé de sérieux pour le champion NBA et champion olympique. De quoi rassurer l’entraîneur du Wisconsin, qui devait déjà faire sans Bobby Portis, Semi Ojeleye, Donte DiVincenzo.

TOPS/FLOPS

👍 Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » était toujours en mode MVP des Finals, avec encore davantage de confiance, finissant la partie avec 32 points à 12/25 au tir, 14 rebonds, 7 passes et 2 contres (mais 4 pertes de balle). Surtout, il a exposé les limites intérieures de Brooklyn, qui manque clairement de puissance et de dissuasion sous le cercle, notamment pour protéger le rebond. Tous les adversaires des Nets n’auront pas Giannis Antetokounmpo pour les pilonner, mais c’est clairement un chantier prioritaire pour Steve Nash et son staff.

👍 Patty Mills. L’Australien était lui toujours en mode « FIBA Patty » avec une incroyable adresse extérieure (7/7 de loin) qui a notamment permis aux Nets de recoller à la mi-temps. Ce fut insuffisant mais dans cette équipe, il a montré qu’il allait pouvoir se régaler et apporter son impact en sortie de banc.

👎 Nic Claxton et les intérieurs de Brooklyn. Propulsé titulaire pour tenter de protéger le cercle face à Giannis Antetokounmpo et la puissance intérieure des Bucks, Nic Claxton a souffert. Il finit bien avec 12 points et 7 rebonds en 24 minutes mais il n’a pas réussi à repousser le « Greek Freak » et ses camarades, et ses « écran retard » étaient problématiques. À sa décharge, ça n’a pas été beaucoup mieux derrière lui, avec LaMarcus Aldridge et Paul Millsap qui n’ont pas apporté beaucoup plus de dissuasion ou d’impact dans la raquette.

👎 James Harden. Certes, « The Beard » finit encore tout proche du triple-double avec 20 points, 8 rebonds et 8 passes décisives mais il a été maladroit (6/16), assez dispendieux (4 pertes de balle sur les 12 de Brooklyn) et s’il a fait les efforts en défense, en étant d’ailleurs l’un des seuls à résister à la puissance de Giannis Antetokounmpo au rebond, il a trop souvent forcé en attaque, en envoyant notamment des passes beaucoup trop compliquées au pauvre Nic Claxton au alley-oop. Ce qui n’a pas vraiment aidé ce dernier à bien rentrer dans son match.

BIZARRE

Annoncé comme titulaire par Steve Nash suite à la situation de Kyrie Irving, et soldat indispensable des Nets l’an passé, Bruce Brown était finalement sur le banc, son coach préférant tenter de limiter l’impact intérieur des Bucks. Sauf que l’arrière n’est finalement rentré qu’en toute fin de rencontre, alors que Jevon Carter était beaucoup plus utilisé, quand le match était déjà plié, se contentant de quatre petites minutes dans le « garbage time ».

LA SUITE

Milwaukee : les Bucks enchaînent demain, sur le parquet de Miami.

Brooklyn : les Nets devront eux attendre vendredi pour jouer, sur le terrain de Philadelphie.