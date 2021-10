Amis d’enfance, Donovan Mitchell et Eric Paschall se préparent à réaliser leur rêve

« Je pense que ma mère et sa mère vont probablement pleurer, c’est sûr. Nous avons traversé, littéralement, tout ensemble. Comme un groupe, comme une famille ».

L’émotion évoquée par Donovan Mitchell lundi ne sera pas feinte au moment où il entrera sur le parquet pour le premier match de saison régulière ce mercredi, accompagné de son ami d’enfance Eric Paschall, nouveau joueur du Jazz depuis cet été après avoir passé deux ans à Golden State.

Les deux amis ont en effet grandi ensemble du côté de New York, passant d’innombrables heures sur les playgrounds de la « Grosse Pomme » à rêver de NBA. Les parents de chacun se relayaient également pour les conduire à l’entraînement. Jamais ils n’auraient pu alors imaginer que le destin les unirait à nouveau plus de 15 ans plus tard dans la plus prestigieuse ligue du monde, sous la même tunique.

« Le voir tous les jours, ça fait juste bizarre, mais dans le bon sens »

Tandis que Donovan Mitchell a rallié Louisville où il est resté deux ans (2015-2017) avant d’exploser dès sa première année en NBA, Eric Paschall s’est dirigé vers Fordham (2014-2015) puis Villanova (2016-2019) avant de rejoindre la ligue. Durant ces années, ils ont toujours gardé le contact, en jouant à NBA 2K en ligne par exemple.

Aujourd’hui, Donovan Mitchell peine encore à réaliser que son pote va évoluer dans la même équipe que lui, avec pour objectif d’aller chercher un titre !

« C’est toujours bizarre. Le voir tous les jours, ça fait juste bizarre, mais dans le bon sens. C’est vraiment arrivé. Je suis heureux que ce soit arrivé », a ajouté l’arrière d’Utah, qui se prépare à une saison décisive, avec une bague de champion en ligne de mire. « On peut gagner. On a un groupe qui peut et veut le faire. Mais au final, nous serons tous jugés sur l’objectif final, décrocher une bague ».