LeBron James ne veut pas qu’on limite son temps de jeu

Trente-quatre minutes. C’est le temps de jeu moyen qu’aimerait accorder Frank Vogel à LeBron James cette saison. C’est quatre minutes de moins que sa moyenne en carrière, mais c’est une petite minute de plus que la saison passée. Mais pour l’intéressé, il ne faut pas se focaliser sur le temps de jeu…

« Je ne joue pas en pensant aux éventuelles blessures, et d’ailleurs c’est pire quand je joue moins » a déclaré l’ailier des Lakers, qui explique aussi qu’il a passé l’été à soigner sa grosse entorse de la cheville. « Cela a pris un moment. Je n’ai pas fait beaucoup de basket pendant les deux premiers mois de l’été, et c’est très rare pour moi, car ma cheville ne réagissait pas comme je le souhaitais. »

Que sa cheville soit totalement rétablie, c’était sa priorité de l’été.

« Le plus intéressant, cet été, c’est que j’avais du temps. J’avais du temps pour que ma cheville soit vraiment prête. Je m’entrainais, mais c’est juste que je ne faisais pas trop de basket. Je faisais tout le reste, comme des pompes, et je regardais si je pouvais en faire plus avec ma cheville. J’ai attendu le moment où je ne ressentais plus de douleur et que ma souplesse était revenue. C’est le moment où j’ai pu revenir sur le terrain. »

Pour Vogel, il est important que les passages de LeBron sur le banc ne soient pas trop longs. A bientôt 37 ans, c’est compliqué de remettre en route la machine lorsqu’on reste trop longtemps sur le banc.

« En fait, d’une certaine manière, s’il reste trop longtemps sur le banc, il se refroidit, et c’est pire pour lui au moment de revenir en jeu » reconnaît le coach des Lakers. « Evidemment, je ne veux pas être obligé de le faire jouer 82 matches. Mais nous n’allons pas faire un calendrier de ses soirées sans match. On verra ça au fil de la saison. »