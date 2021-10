Guide de la saison NBA 2021/22 | Beaucoup de changements chez les coaches

Cet été, plus de 25% des équipes NBA ont changé de coach. Selon la ligue, huit équipes ont ainsi signé un nouvel entraîneur puisque la ligue intègre les Hawks, qui ont officialisé la présence de Nate McMillan sur leur banc, alors qu’il assurait l’intérim depuis mars dernier en remplacement de Lloyd Pierce.

Pour la NBA, c’est considéré comme un changement de coach durant cette intersaison, et Nate McMillan se retrouve avec sept autres nominations.

Chauncey Billups – Portland Trail Blazers

Rick Carlisle – Indiana Pacers

Willie Green – New Orleans Pelicans

Jason Kidd – Dallas Mavericks

Nate McMillan – Atlanta Hawks

Jamahl Mosley – Orlando Magic

Ime Udoka – Boston Celtics

Wes Unseld Jr. – Washington Wizards

Si Nate McMillan (1 287 matches dirigés en saison régulière), Rick Carlisle (1525) ou Jason Kidd (373) sont des coaches déjà bien expérimentés, Chauncey Billups, Willie Green, Jamahl Mosley, Ime Udoka et Wes Unseld Jr. seront en revanche des rookies pour cet exercice 2021/22. Ce chiffre n’est pas banal puisque jamais depuis 2013/14, la NBA n’avait commencé sa saison avec au moins cinq coaches débutants sur les bancs.

Bien sûr, quand on évoque les coaches NBA, on pense forcément à Gregg Popovich. En poste sur le banc des Spurs depuis décembre 1996, Coach Pop’ n’a en effet besoin « que » de 26 victoires pour devenir le coach le plus victorieux de tous les temps, en saison régulière. Alors qu’il l’est déjà si on réunit saison régulière et playoffs.

Devant lui en saison régulière, il y a Don Nelson avec 1 335 victoires en carrière, suivi de Lenny Wilkens (1 332). Gregg Popovich attaque la saison à la 3e place, avec 1 310 victoires (pour 66.7% de succès).