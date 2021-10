Previews 2021/22 | Qui sera le meilleur coach ?

On pensait qu’il n’était plus un technicien adapté à la NBA actuelle, et pourtant, Tom Thibodeau est parvenu à ramener les Knicks en playoffs, et à décrocher du même coup le trophée de Coach Of the Year. Une première pour un entraîneur de New York depuis Pat Riley en 1993, et un second trophée pour Tom Thibodeau déjà sacré en 2011.

Cette année, c’est son voisin des Nets, Steve Nash, qui pourrait rafler la mise si Brooklyn, favori pour le titre, domine la conférence Est.

1 – Steve Nash (Brooklyn Nets) | 50 points (sur 100)

Une année pour apprendre, une seconde pour confirmer. Steve Nash a vécu une saison « rookie » des plus mouvementées entre le transfert de James Harden, l’arrivée de Blake Griffin, la retraite de LaMarcus Aldridge et les blessures dans la dernière ligne droite. Mais on retiendra aussi qu’il a imposé sa patte et surtout son leadership, et qu’il n’a pas paniqué dans les moments compliqués. Sa gestion humaine est essentielle avec le cas Kyrie Irving, et il peut compter sur le soutien de ses dirigeants pour imposer ses méthodes. Cette saison, il possède un effectif exceptionnel, et si Brooklyn domine la conférence Est, même sans Kyrie Irving, il sera un favori logique.

2- Monty Williams (Phoenix Suns) | 20 points (sur 100)

Dauphin de Tom Thibodeau la saison passée pour le trophée, le coach des Suns a fait grimper un peu plus sa cote en menant sa formation jusqu’en finale NBA. Il n’y aura plus d’effet de surprise cette saison, mais s’il parvient à améliorer le bilan de Phoenix, et à placer sa franchise devant les Lakers et le Jazz, il pourrait rafler la mise.

Mentions : Erik Spoelstra (Heat), Quin Snyder (Jazz), James Borrego (Hornets)





