Kris Dunn passe à la trappe

Les franchises ont passé les dernières heures à dégraisser les effectifs pour attaquer la saison avec un maximum de 15 joueurs sous contrat, et deux en « two-way contract », et à Memphis, c’est Kris Dunn qui en fait les frais. C’est une surprise puisque l’ancien meneur des Wolves et des Bulls devait toucher cinq millions de dollars cette saison, et qu’il semblait une doublure idéale pour Ja Morant par son profil défensif.

Le souci, c’est qu’il n’a joué que quatre matches depuis janvier 2020, et qu’il ne s’est pas remis de ses blessures successives à un genou et une cheville. Revenu sur les terrains en avril du côté des Hawks, il est apparu hors de forme, incapable même de peser en défense, et à seulement 27 ans, le voilà désormais sans club.

Une rapide chute aux enfers pour Kris Dunn, d’abord transféré aux Celtics dans l’échange impliquant les Kings, avant finalement d’être cédé aux Grizzlies contre Juancho Hernangomez.

On notera d’ailleurs que les Grizzlies ont récupéré une tripotée de meneurs cet été, et finalement aucun n’en portera le maillot. Il s’agit d’Eric Bledsoe, de Pat Beverley, de Rajon Rondo, de Carsen Edwards et donc de Kris Dunn.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.