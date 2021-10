Previews 2021/22 | Qui sera le meilleur sixième homme ?

Après plusieurs années aux Clippers, pour Lou Williams puis Montrezl Harrell, le trophée du meilleur sixième homme de NBA a rejoint le Jazz lors de la dernière saison, Jordan Clarkson ayant même devancé son coéquipier Joe Ingles pour un doublé de la franchise de Salt Lake City.

Qui succèdera à l’artificier d’Utah ? À la rédaction, il y a une égalité, alors que le trophée récompense généralement un gros scoreur (Lou Williams, Jamal Crawford, Eric Gordon…) en sortie de banc.

1 – Tyler Herro (Miami Heat) | 30 points (sur 110)

Après une saison rookie bluffante, avec notamment un gros impact lors des playoffs dans la « bulle » de Disney World, on attendait beaucoup (trop ?) de Tyler Herro. Epuisé, beaucoup moins motivé, l’arrière a vécu une campagne sophomore compliquée qui a commencé à interroger sur son rôle, à terme.

L’arrivée de Kyle Lowry devrait le stabiliser : Tyler Herro sera cette année le sixième homme de Miami, chargé de dynamiter les défenses adverses tout en étant également capable de mettre un peu en place le jeu de la « second unit ». Et si la présaison n’est pas un indicateur absolu, ce que le joueur du Heat a réalisé en cinq matchs tend à prouver qu’il est désormais prêt à assumer ce rôle, après avoir pris du muscle et retrouvé toute sa motivation.

Cinquième meilleur marqueur de la présaison (sachant que Jaylen Brown, premier, n’a joué qu’un match), avec 22.4 points de moyenne en 27 minutes, à 51% de réussite dont 45% à 3-points, plus 4.8 rebonds et 3.2 passes, Tyler Herro a une bonne tête de meilleur sixième homme s’il continue sur cette lancée.

1 – Jordan Clarkson (Utah Jazz) | 30 points (sur 110)

L’autre favori de la rédaction, c’est le tenant du titre, Jordan Clarkson. Il faut dire que le rôle de l’ancien des Lakers et des Cavaliers est très clair à Salt Lake City : dégainer dès qu’il quitte le banc !

Et comme l’Américano-Philippin n’est pas du genre à refuser les tirs, ça devrait lui offrir une grosse moyenne de points, malgré une efficacité parfois suspecte. L’an passé, il tournait ainsi à 18.4 points de moyenne en 27 minutes, mais à 43% de réussite générale, dont 35% à 3-points. Dans la NBA actuelle, ce n’est pas fou, mais le rôle de Jordan Clarkson est d’apporter de la folie au jeu d’Utah, et de ne jamais laisser souffler l’adversaire.

Dans ce rôle, et si Utah termine dans le Top 3 de l’Ouest, il aura sans doute sa place sur le podium pour le trophée du meilleur sixième homme. Reste à voir s’il pourra faire le doublé…

Mentions : Anfernee Simons (Blazers), Derrick Rose (Knicks), Jordan Poole (Warriors), Kyle Kuzma (Wizards)