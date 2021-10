Mikal Bridges essaie de ne pas penser à sa prolongation de contrat

En milieu de semaine, Deandre Ayton a exprimé sa « déception » de ne pas avoir scellé son avenir avec les Suns, le pivot étant éligible à une extension de 172.5 millions de dollars sur quatre ans. Hier, c’est un autre élément important du dispositif de Phoenix, Mikal Bridges, lui aussi drafté en 2018, qui a évoqué le sujet à son tour.

« Nous voulons être ici, c’est clair et simple », a-t-il martelé sur son cas et celui de Deandre Ayton. « Nous aimons cette équipe, nous aimons cette organisation et ce qu’elle a fait pour nous, surtout ce qu’elle a fait pour nous deux. Je n’ai jamais pris ça pour acquis. Ils ont fait de moi une meilleure personne et un meilleur joueur. Il est évident que nous voulons être ici plus que tout (…). La date limite est proche. Donc nous allons voir et attendre ».

La franchise des Suns a en effet jusqu’au 18 octobre pour faire leur faire signer une prolongation. Ce délai passé, Deandre Ayton et Mikal Bridges deviendraient alors « free agents » protégés à l’issue de l’exercice 2021/22, et la franchise s’exposerait alors au jeu dangereux de la surenchère.

Difficile de faire abstraction d’un tel poids

Comme Deandre Ayton, Mikal Bridges aurait voulu conclure un accord afin de pouvoir se concentrer uniquement sur le basket. Pour l’heure, l’ailier essaie de ne pas trop y penser, même si l’attente commence à être pesante.

« Nous allons faire ce qui est le mieux pour moi », a-t-il déclaré au sujet du choix final qu’il effectuera en famille. « Nous savons tous que nous voulons être ici. Je m’assieds là et j’attends chaque jour, je continue de m’améliorer et je ne me laisse pas abattre. Je dois juste attendre. J’essaie de bosser autant que je peux, au fur et à mesure que le temps passe (…). C’est ce que j’ai dit au coach (Monty Williams), à mes coéquipiers et tout le staff dans la salle d’entraînement, tout le monde. Ils m’aident à ne pas trop y penser. Ils m’épargnent la pression et font que je n’y pense pas autant. Je viens juste ici, je m’amuse, je rigole et j’essaie de progresser chaque jour ».

Dans le même temps, Chris Paul et Devin Booker, les deux leaders de l’équipe, n’ont pas manqué de rappeler à quel point Mikal Bridges pouvait être précieux dans le collectif des Suns, après avoir endossé le rôle de « facteur X » à de nombreuses reprises durant la dernière campagne de playoffs.

« Il est comme la vie de l’équipe. C’est un gars sympa à côtoyer et il travaille. Vous respectez tout chez lui. Je suis enthousiaste pour lui et pour cette saison », a ainsi glissé CP3 tandis que Devin Booker a mis en avant son rôle grandissant au sein de l’équipe. « Je pense que vous l’avez vu en présaison, nous sommes allés vers lui beaucoup plus et nous l’avons mis dans des systèmes, dans des actions pour lui. Non seulement il peut scorer, mais il peut aussi créer pour d’autres ».

Il reste encore deux jours à patienter avant que Deandre Ayton et Mikal Bridges ne connaissent leur sort.