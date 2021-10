Une nouvelle belle saison des Suns va-t-elle dépendre des négociations en cours autour du contrat de Deandre Ayton ? Les Suns n’ont plus que cinq jours devant eux pour prolonger le contrat rookie de leur pivot et lui offrir jusqu’à 172 millions de dollars jusqu’à cinq ans. Un montant qui serait trop élevé à leurs yeux.

Alors évidemment, la frustration commence à se faire sentir chez le joueur sur le point d’entamer sa quatrième saison dans l’Arizona. « J’adore Phoenix mais je suis vraiment déçu que nous n’ayons pas encore réussi à conclure un accord », affiche-t-il à la sortie de l’entraînement d’hier.

« Nous étions à deux victoires de gagner le titre et je veux juste être respecté, pour être honnête. Être respecté comme mes pairs sont respectés par leurs équipes », réclame le Bahaméen, en référence à ses partenaires de Draft (Luka Doncic, Michael Porter Jr, Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander), déjà signataires de belles prolongations.

En attendant une éventuelle issue heureuse pour lui, Deandre Ayton dit vouloir laisser ses représentants et ceux de la franchise « gérer cela de la manière la plus professionnelle possible ». Lui-même n’a d’ailleurs pas prévu de s’asseoir autour de la table avec le GM de la franchise, James Jones, ou son grand patron, Robert Sarver. Le pivot préfère tenter de se concentrer sur le jeu.

« Les relations que j’ai au sein de cette équipe ne changeront jamais, quel que soit le dénouement », veut-il rassurer. « En même temps, il faut toujours venir travailler. On a un travail à accomplir : gagner des matchs. Avec l’équipe, nous avons toujours un objectif et une tâche à accomplir qui ne changeront jamais. »