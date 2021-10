Les Mavericks gardent Frank Ntilikina et Moses Brown

Comme la plupart des autres franchises, les Mavericks ont profité de la dernière soirée de présaison pour finaliser leur effectif. A Dallas, il y avait un contrat garanti de trop, et alors qu’on pensait que Trey Burke en ferait les frais, Mark Cuban a finalement décidé de se séparer de Tyrell Terry. Une décision coûteuse puisque le « sophomore » avait encore deux ans de contrat pour un total d’environ trois millions de dollars.

Ce choix fait deux heureux : Frank Ntilikina et Moses Brown. Avec son contrat garanti, le Français était davantage à l’abri, en revanche, Brown n’avait pas de contrat garanti, et il sera donc le 15e et dernier contrat pour la saison.

Les deux « two-way contract » sont pour Eugene Omoruyi et Jaquori McLaughlin.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 apparitions sur la feuille de match en NBA.