Les Mavericks cherchent à échanger Trey Burke

Si le nom de Trey Burke est apparu cette semaine, c’est pour deux raisons. La première, c’est parce qu’il est, a priori, le seul joueur des Mavericks non vacciné contre le Covid, et qu’il n’entend pas changer d’avis. La seconde, c’est parce que Marc Stein révèle que les Mavericks cherchent à s’en séparer.

Ils ont essayé pendant l’été sans y parvenir, mais ils vont continuer d’ici le 19 octobre, date du début de la saison régulière. La raison est simple : depuis la signature de Frank Ntilikina, Dallas possède 16 joueurs sous contrat, et c’est un de trop. Certes, le contrat de Moses Brown n’est pas garanti mais Jason Kidd a besoin d’un intérieur athlétique et contreur comme l’ancien pivot du Thunder. A l’inverse, il y a embouteillage sur les lignes arrières, et Burke serait donc le joueur sacrifié.

L’idéal, c’est un transfert contre un second tour de Draft ou du cash. Mais pour l’instant, Dallas ne trouve pas preneur, et les dirigeants ne veulent pas le couper car ça leur coûterait 6,5 millions de dollars.