Présaison | Stephen Curry colle 41 points aux Blazers

Pendant les vingt premières minutes, les Blazers ont eu la main sur cette rencontre puisqu’ils ont parfois compté plus de dix points d’avance. Puis, dans les dernières minutes de la première période, ils ont lâché.

La faute à Stephen Curry, avec ses 15 points inscrits en second quart-temps. En quelques instants, le meneur de jeu des Warriors envoie deux bombes à 3-pts puis fait le show face à Jusuf Nurkic avant une ultime flèche derrière l’arc. Grâce à cette démonstration, Golden State vient de passer devant.

La dynamique a alors changé de camp, les Blazers sont dominés et c’est eux qui comptent rapidement, au retour des vestiaires, dix unités de retard. Les Californiens s’amusent, Curry aussi (deux paniers primés avec la faute en troisième quart-temps), et seul Norman Powell et C.J. McCollum semblent avoir un peu de répondant.

Mais c’est peu face à un Curry à finalement 41 points à 7/14 à 3-pts. Victoire facile de Golden State donc, 119-97, qui termine ainsi la présaison avec un parfait bilan de 5 victoires en 5 matches. Une première pour la franchise.

« Ce n’est que la présaison », a rappelé Steve Kerr au Mercury News. « Pour Curry, c’est incroyable de le voir ainsi, physiquement et mentalement. Il a beaucoup travaillé individuellement ces derniers jours, il est clairement prêt à commencer la saison régulière. »

Les Blazers peuvent le confirmer, eux qui n’auront pas remporté le moindre match (quatre défaites) durant cette présaison.