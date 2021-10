Keldon Johnson transformé par son été olympique

Entre DeMar DeRozan à San Antonio puis Kevin Durant, Jayson Tatum et Khris Middleton avec la sélection américaine, Keldon Johnson a déjà côtoyé quelques-uns des meilleurs ailiers actuels, et c’est évidemment très précieux pour sa progression. Champion olympique, l’ailier de San Antonio montre, pendant cette présaison, qu’il a travaillé son jeu extérieur, et qu’il maitrise déjà plutôt bien le « fadeaway ».

« Je dirais que ça vient surtout de Kobe » confirme-t-il, interrogé dans le San Antonio Express-News. « L’an passé, j’allais beaucoup au panier, et je veux simplement élever mon jeu. C’était la clé, simplement ajouter quelques éléments. Je pense que c’est important de marquer aux trois niveaux possibles (ndlr : près du cercle, à mi-distance et à 3-points). Cela viendra avec le temps. »

À ses côtés, Lonnie Walker confirme qu’il y a des gestes qu’on ne lui connaissait pas. « L’an passé, c’était un tueur dans la raquette. Une fois qu’il pénétrait, c’était faute ou lay-up. Maintenant, il commence à frapper à mi-distance, et c’est superbe. Il commence à prendre de manière régulière des 3-points en catch-and-shoot. »

« Quand il est arrivé, c’était un éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine »

À seulement 22 ans, dans une équipe des Spurs sans le moindre All-Star, il pourrait s’imposer comme l’un des visages du renouveau de la franchise. Après l’avoir emmené avec lui à Tokyo, pour remplacer Bradley Beal à la dernière minute, Gregg Popovich ne pense que du bien de lui, et de sa progression.

« Quand il est arrivé, c’était un éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine » lance le coach. « Mais il lit bien mieux les défenses, il shoote à 3-points, il prend des tirs après un dribble ici et là et il essaie de trouver un coéquipier démarqué à 3-points. Donc, il progresse vraiment bien. »

Pour l’instant, ça se traduit dans les chiffres avec près de 16 points de moyenne en présaison. En revanche, l’adresse longue distance n’est pas encore là avec un médiocre 25%.

« Ce sont des choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant l’été » conclut Keldon Johnson. « Parfois ça rentre et parfois non. Il s’agit juste de faire la bonne lecture. Quand le tir est là, il faut le prendre. Si ce n’est pas le cas, je fais confiance à mes coéquipiers. »