Après les derniers playoffs, la NBA veut éviter de nouveaux incidents avec le public

Le retour du public dans les salles pendant les derniers playoffs avait été apprécié par les acteurs de la ligue pour redonner de la vie au spectacle NBA, mais il avait aussi été synonyme de (trop) nombreux incidents.

On se souvient notamment qu’à Washington, un spectateur avait pénétré sur le terrain en plein match, quand, à Boston, un autre avait balancé une bouteille sur Kyrie Irving, sans oublier celui qui avait craché sur Trae Young à New York…

Comme la saison régulière débute mardi prochain et que les salles seront sans doute bien garnies, la ligue préfère anticiper et communiquer pour éviter de revivre de tels problèmes.

« La dissuasion est l’objectif, c’est certain », annonce Elizabeth Maringer, avocate qui travaille pour la NBA, à l’AP. « Voilà pourquoi il y a des panneaux dans les salles, des codes de bonne conduite pour les fans, des annonces aussi pour le public. On veut décourager quiconque qui pense à faire cela. Surtout si ça débouche sur un comportement criminel. »

Dans le cas des incidents autour de Kyrie Irving et de Trae Young, les deux spectateurs en question avaient été bannis. Dans la foulée, la ligue avait demandé aux franchises d’être plus sévères avec les spectateurs irrespectueux, en n’hésitant pas, en plus de les bannir, à les poursuivre juridiquement. Nul doute que ce sera encore le cas cette saison.