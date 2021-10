Ricky Rubio, le 6e titulaire des Cavaliers

La saison passée, J.B. Bickerstaff a bricolé pour trouver un meneur remplaçant de qualité, afin de faire souffler Darius Garland. Il a lancé plusieurs joueurs, de Matthew Dellavedova à Quinn Cook en passant par Yogi Ferrell, Jeremiah Martin ou encore Dante Exum et Brodric Thomas…

C’est beaucoup, trop même, et ça démontre la fragilité des Cavaliers à ce poste. Mais avec l’arrivée de Ricky Rubio durant l’intersaison, ce problème semble déjà réglé puisque l’Espagnol a largement le niveau pour cette mission.

« Ricky est un titulaire en NBA », annonce le coach des Cavaliers au Plain Dealer. « Il n’y a aucun doute à avoir là-dessus, point barre. C’est l’un des meilleurs meneurs de la ligue, avec une énorme intelligence de jeu. C’est un maestro. Il va rendre cette équipe meilleure, car partout où il passe, ses coéquipiers deviennent plus forts. On peut dire qu’il est remplaçant, je vais plutôt dire qu’il est un titulaire de plus. »

L’ancien du Jazz et des Wolves aura les minutes d’un titulaire et pourrait même, parfois, évoluer aux côtés de Darius Garland et de Collin Sexton. Et comme les Cavaliers veulent désormais gagner, si l’impact de l’Espagnol devient capital, alors sans doute que l’entraîneur de Cleveland n’hésitera pas à le mettre dans le cinq majeur.

« On s’attend à voir le Ricky de l’équipe d’Espagne », poursuit J.B. Bickerstaff, alors que Ricky Rubio sort d’une excellente campagne olympique à Tokyo. « Il joue à très haut niveau. Il s’est préparé physiquement et mentalement pour faire la meilleure saison de sa carrière. On attend qu’il soit un leader, qu’il facilite les choses, qu’il fasse le juste choix. Quand il a la balle dans les mains, tous les joueurs sont des menaces. On connaît Rubio, on ne veut pas le changer, on veut qu’il soit libre et offre la meilleure version de lui-même. »

« Avoir un Rubio dans l’équipe, ça ne peut que nous rendre plus fort »

Forcément, avoir un joueur de ce niveau réjouit Kevin Love et Darius Garland, qui va pouvoir progresser en profitant de l’expérience et des conseils du vice-champion olympique 2008.

« C’est un vétéran, qui a dix ans de carrière désormais, c’est un vrai professionnel. Il a eu de l’impact partout et réalisé un remarquable été. Sa présence dans l’équipe, notamment pour les jeunes, sera énorme. Avoir un Rubio dans l’équipe, ça ne peut que nous rendre plus fort », prévient le premier. « Il est excellent pour organiser le jeu, mettre les joueurs et le ballon où c’est nécessaire », ajoute le second. « Il n’a pas besoin de marquer ou d’avoir le ballon pour avoir de l’impact. »

Même attente et compliments similaires du côté de Collin Sexton et Lauri Markkanen.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa qualité de passeur. Je le vois de près et c’est incroyable à quel point il ne semble pas faire d’efforts », analyse l’ancien intérieur de Chicago. « Il a une grosse expérience », conclut l’arrière. « Il a joué avec des grands joueurs. Je vais continuer d’apprendre de lui, pendant les déplacements, les repas. Il va aider les jeunes, Garland et moi surtout. »