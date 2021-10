Un retour dès la présaison pour Patrick Williams ?

Les Bulls avaient donc raison d’être « optimistes » pour Patrick Williams. Pour rappel, l’ailier de Chicago s’était blessé le 15 septembre dernier à la cheville gauche, ce qui devait le bloquer à l’infirmerie pour quatre à six semaines.

Finalement, il y a quelques jours, la franchise commençait à imaginer un retour pour le début de saison régulière. Dernier épisode en date enfin : Billy Donovan a annoncé que le joueur avait retrouvé les parquets à l’entraînement. Suffisant pour le voir en tenue vendredi soir, pour le dernier match de présaison ?

« Il a joué aujourd’hui », déclarait le coach à The Athletic ce lundi. « Il a fait du cinq-contre-cinq. Et je sais que je n’aurais pas récupéré comme lui, ça, c’est certain. Pour vendredi, je ne dis pas que c’est écarté, mais je ne dis pas non plus que s’il ne joue pas, alors c’est une rechute. »

Si un possible retour pour ce vendredi est envisagé, alors il semble évident que, sauf problème de dernière minute, Patrick Williams sera disponible pour le premier match des Bulls cette saison, contre les Pistons, le 20 octobre.

« Le staff médical a fait un excellent travail avec lui », poursuit Billy Donovan. « Maintenant, la question, c’est : peut-il débuter ? Et surtout, comment va-t-il réagir ensuite ? Il va devoir continuer de bien supporter le travail. S’il est en bonne forme et qu’il n’y a pas de rechute, il faut continuer de monter en pression. »