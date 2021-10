Comme souvent en présaison, c’est une affiche en trompe-l’œil puisque les Warriors ont décidé de laisser Stephen Curry et Draymond Green au repos, alors que les Lakers évoluent pour la première fois avec le trio LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook. À leurs côtés, dans le cinq de départ, Carmelo Anthony et Kent Bazemore. Cela pourrait être le cinq pour attaquer la saison en raison des blessures de Trevor Ariza et de Talen Horton-Tucker.

Quoi qu’il en soit, Russell Westbrook avait décidé de faire jouer les autres, et ça ne lui a pas totalement réussi. Encore des balles perdues, encore des shoots casse-croûte, et finalement son double-double n’est que le signe d’une grosse activité, à défaut d’être efficace. Pour l’instant, Russell Westbrook cherche ses marques.

En revanche, Anthony Davis est prêt, et on a bien vu que la connexion avec Rajon Rondo était au point. Quant à LeBron James, il a alterné le bon et le moins bon. On l’a retrouvé tel qu’on le connaît avec ses raids express au milieu d’une forêt de joueurs, mais on l’a aussi vu stopper l’attaque, là où il y aurait eu besoin de mouvements.

Au final, le meilleur Laker de la soirée, c’est peut-être Austin Reaves qui fait vraiment penser à Alex Caruso par son culot et son activité. Le rookie ne se pose aucune question, et il fait du bien à ce groupe de vétérans.

Un casse-tête pour Steve Kerr

Côté Warriors, la différence s’est faite dans le dernier quart-temps, quand Frank Vogel a rappelé ses stars sur le banc. On a eu la confirmation que Jordan Poole avait franchi un cap, et on retiendra son « circus shot » pour éviter LeBron James, et son cadrage-débordement pour aller au dunk.

À ses côtés, Gary Payton II a fait une bonne rentrée, et de manière générale, les recrues ont été bonnes avec Otto Porter Jr en première mi-temps, ou Nemanja Bjelica dans le dernier quart-temps.

À la lutte pour une place dans l’effectif, Mychal Mudler et Avery Bradley ont de leur côté pesé sur la fin de match, en attaque comme en défense pour finalement permettre aux Warriors de s’imposer 111-99, sans aucun point encaissé dans les trois dernières minutes de la rencontre. Invaincu en présaison, Steve Kerr se retrouve face à un joli casse-tête pour distribuer les deux dernières places du roster.