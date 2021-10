Les Clippers offrent un beau contrat à Terance Mann

Choisi au second tour de la Draft 2019, Terance Mann s’est fait un nom lors des derniers playoffs en participant activement à la belle aventure des Clippers, avec la première finale de conférence de l’histoire de la franchise. On retiendra évidemment ses 39 points du Game 6 pour éliminer le Jazz, et les dirigeants ont déjà décidé de le récompenser avec une belle prolongation de contrat de 22 millions de dollars sur deux ans !

L’arrière doit toucher 1.8 million de dollars cette saison puis 1.9 million la saison suivante, et ça signifie donc que son contrat ne débutera qu’en 2023 ! C’est donc un pari sur le long terme puisque le voilà engagé jusqu’en 2025, et à cette date, les Clippers joueront à Inglewood.

« C’est avec beaucoup d’honneur et de fierté que je signe cette prolongation avec les Clippers », a réagi Terance Mann dans les colonnes de The Undefeated. « La foi et l’engagement dans mon développement et mes contributions jusqu’à présent me fourniront la motivation dont j’ai besoin au moment où je continue d’être un élément central de notre course vers le titre. Je tiens à remercier le front office pour cette opportunité de continuer à faire partie de la Clipper Nation. J’aimerais également remercier mes entraîneurs et mes coéquipiers de croire en moi et de me permettre de grandir sur et en dehors du terrain. »

Il y a quelques jours, voici ce que disait Nicolas Batum de son coéquipier : « Nous n’avons vu que 10% (du potentiel) de Terance Mann jusqu’ici. Il va être génial, vous le savez ». Un avis que partage la direction avec ce beau contrat.