Le fils de Dwyane Wade va rejoindre l’équipe de G-League du Jazz !

Forcément, c’est du piston, mais The Athletic révèle que Zaire Wade, le fils de Dwyane Wade, a signé un contrat avec la G-League, et qu’il a prévu de rejoindre les Salt Lake City Stars. On parle de « piston » car il s’agit de la franchise affiliée au Jazz dont Dwyane Wade est désormais actionnaire.

Sur le plan basket, Zaire joue au poste de meneur de jeu, et il sort tout juste du lycée. En 2020, il avait quitté la Sierra Canyon High School où il évoluait avec Bronny James pour rejoindre la Brewster Academy dans le New Hampshire. C’était son quatrième établissement… Une décision qui ne lui avait pas permis de taper dans l’oeil des scouts universitaires puisque le voilà qui opte pour la G-League.