Les Knicks veulent devenir des spécialistes du 3-points

Le 24/52 des Knicks face aux Wizards n’était pas un accident, ni une anomalie. Cette saison, les Knicks vont shooter davantage à 3-points, et c’est une vraie volonté de Tom Thibodeau, conscient que son équipe doit être plus dangereuse de loin pour offrir des espaces à Julius Randle et RJ Barrett notamment. Il faut dire que l’an passé, les Knicks prenaient en moyenne 30 tirs primés par match, et seules trois franchises shootaient moins de loin.

Désormais l’objectif serait d’atteindre régulièrement les 40 tirs à 3-points par match. Une moyenne que seules trois équipes avaient atteinte la saison passée : le Jazz, les Blazers et les Rockets.

« Je ne vais pas vous donner le chiffre fixé par Thibs, mais c’est déjà très bien » a réagi Derrick Rose après les 52 tirs pris face aux Wizards. « C’est au-dessus du chiffre fixé. Il ne s’agissait que de bons tirs. Kemba Walker est bon pour les prendre en sortie de dribble. RJ pareil. Je suis davantage quelqu’un qui les prend en catch-and-shoot. Mais chacun rend les choses plus faciles pour l’autre. Quand vous avez une attaque comme ça, ça facilite le jeu. »

Davantage de « small ball »

Au final, ce qui compte pour Tom Thibodeau, c’est que ce soient des bons tirs à 3-points. Peu importe le volume, l’important, c’est l’efficacité. Et la saison passée, les Knicks étaient 3e de la NBA avec 39.2% d’adresse longue distance, derrière les Clippers et les Nets. Si les Knicks parviennent à trouver une dizaine de tirs ouverts supplémentaires, l’efficacité devrait rester la même, et ça pourrait faire quelques dégâts supplémentaires.

« Les Wizards ont fait des prises à deux, avec leur intérieur qui jouait haut pour qu’on n’aille pas dans la raquette » poursuit Derrick Rose. « On travaille là-dessus tous les jours. On est simplement différents. Je n’ai rien contre ceux qui étaient là la saison passée, mais avec Kemba et Evan, le jeu devrait être plus simple quand tu forces les prises à deux ».

Autre paramètre important : Tom Thibodeau a annoncé qu’il allait jouer davantage en « small ball » avec Julius Randle au poste 5. Pourquoi ? Parce que les deux autres pivots, Nerlens Noel et Mitchell Robinson, ne peuvent pas s’écarter. Avec Julius Randle comme pivot, les Knicks pourront présenter cinq menaces à 3-points.

« La saison passée, on avait progressé dans le secteur défensif, et on avait progressé de manière générale dans les tirs à pourcentage élevé. Cette année est la continuité de la précédente » résume le coach.