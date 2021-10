Présaison | Les Sixers dominent tranquillement les Nets

Pas de meneur de jeu, pas de problème… Privés de tous ses meneurs de jeu, Doc Rivers lance Furkan Korkmaz à ce poste, épaulé d’Isaiah Joe à ses côtés pour s’occuper de James Harden en défense. Une formule qui fonctionne et sous les panneaux, Joel Embiid s’est régalé face à des Nets qui lui proposaient Blake Griffin comme défenseur.

Le pivot des Sixers a pu faire la différence en partant de loin, ou en jouant au poste bas, et le tandem Korkmaz-Joe a répondu à Kevin Durant. Comme Danny Green fait aussi mouche de loin, l’écart atteint très vite les 10 points (19-9). Et quand Cam Thomas entre en jeu pour apporter de la folie, c’est encore Furkan Korkmaz qui se lâche avec six points de suite pour donner 12 points d’avance (37-25).

La suite est du même tonneau avec un Joe qui démontre qu’il n’est pas qu’un shooteur : dribbles croisés, départ sur sa main faible pour finir sur un floater (46-32). Sous les panneaux, Andre Drummond a pris le relais d’Embiid, et ce sont encore Korkmaz et Green qui se chargent de répondre à Harden et Durant (60-43). Durant est toujours aussi facile, mais Korkmaz est sur un nuage, et il donne 19 points d’avance à la mi-temps (68-49).

Après la pause, on ne reverra plus Embiid, mais le trio Niang-Drummond-Joe va maintenir le même niveau de jeu avec un écart qui va flirter avec les 30 points d’écart après un gros passage de Drummond (98-70). Au final, les Sixers s’imposent 115-104 face aux Nets, et tous les regards étaient braqués sur les tribunes pour voir si Ben Simmons était bien là…