Nassir Little enfin prêt à exploser chez les Blazers ?

Avec plus de balles perdues (5) que de points marqués (3 à 1/9 aux tirs), Nassir Little n’a pas vraiment vécu le début de présaison qu’il aurait espéré. Mais le jeune ailier des Blazers a tout de même été le premier appelé en sortie de banc par Chauncey Billups. Une petite récompense pour l’ailier qui entre dans sa troisième saison et a visiblement convaincu durant le camp d’entraînement de Portland.

« J’étais un peu anxieux. J’étais super content de rejouer », avoue-t-il dans The Oregonian. « On va voir comment ça se passe. On a fait appel à moi et je suis entré en jeu. C’est ce que je sais faire. C’était un moment sympa quand même. Je l’ai clairement pris pour un message et j’ai apprécié. »

« Dans le basket, tu ne peux pas prendre certaines choses personnellement »

Limité par des blessures sa première saison, et par le Covid-19 sa deuxième, Nassir Little espère pouvoir réaliser une saison pleine et entière avec les Blazers. Dans la nouvelle donne de Portland, il aura sa chance.

« Il y a beaucoup de choses qu’on est tous en train d’assimiler. Beaucoup de nouveaux systèmes sont mis en place, donc il faut vraiment profiter au maximum des entraînements. Pour moi, comme pour l’équipe. »

Alors que le mot d’ordre de la rentrée a été la défense, Nassir Little a une carte à jouer avec ses qualités athlétiques.

Mais il sait aussi que ses erreurs offensives, comme sur ce premier match de présaison, peuvent lui coûter des minutes. Après une session vidéo pour remettre tout ça en place, Chauncey Billups expliquant avoir « eu une bonne conversation » avec son joueur, l’ancien de North Carolina accepte volontiers la critique.

« Dans le basket, tu ne peux pas prendre certaines choses personnellement », explique-t-il, à la différence d’un autre Tar Heel qui aimait lui prendre certaines choses « de façon personnelle. « C’est tout un processus de progression. Je prends tout ce qu’on me dit comme des critiques constructives. C’est comme ça que je le prends. J’en tire les leçons et je continue à avancer sans en prendre ombrage. »

« Ça peut donner un truc spécial en défense, et surtout du point de vue athlétique »

Nassir Little affiche cette saison un tout autre visage. Ses coéquipiers n’ont pas tardé à le remarquer, il a mûri durant cette intersaison. Il saisit toute l’importance du moment et il a mis toutes les chances de son côté.

« La confiance », ajoute Robert Covington. « La confiance est le plus important. Toute son attitude a changé et c’est énorme. Mais il a aussi fait le travail derrière. »

Appelé à être la doublure officielle de Norman Powell sur le poste 3, Nassir Little sera également mis en concurrence avec Tony Snell, qui revient d’une blessure au pied. Si l’on en croit le nouvel arrivant, Larry Nance Jr. qui s’y connait en dunkeurs, le jeune ailier semble prêt pour exploser cette année.

« Un pied, deux pieds, il peut voler », lance un Larry Nance Jr. admiratif. « Ça se voit qu’il a bien bossé son jeu cet été. Il a bien shooté. Il est arrivé super agressif dans ce camp d’entraînement. Je pense que lui et moi qui sortons du banc ensemble, ça peut donner un truc spécial en défense, et surtout du point de vue athlétique. »