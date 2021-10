Spencer Haywood écœuré après l’arnaque à l’assurance santé montée par d’anciens joueurs NBA

Glen Davis, Tony Allen, Darius Miles et 15 autres anciens joueurs de la ligue sont accusés d’avoir tenté de détourner 4 millions de dollars de l’assurance santé destinée aux anciens basketteurs NBA. Un bien triste épisode pour Spencer Haywood, âgé de 72 ans et ancien dirigeant de l’association des joueurs retraités.

« Quand je me battais pour ça, nous n’avions pas d’assurance santé pour les joueurs à la retraite », explique-t-il ainsi au Boston Globe. « Chris Paul, LeBron James et tous ces gars sont arrivés avec un plan pour fournir une assurance à tout le monde. Ce que ces gars [les 18 accusés] ont fait, c’est profiter de cette assurance maladie pour laquelle nous avons travaillé si dur. Et ça porte préjudice à tout le monde. »

Spencer Haywood explique qu’il s’est battu pour ce système après les décès de Moses Malone et Darryl Dawkins, suite à des problèmes cardiaques. Il rappelle que la greffe du coeur de Nate Archibald a été payée par ce programme.

« Les différents joueurs qui ont dû subir des interventions importantes n’avaient pas d’assurance », assure le quadruple All-Star (1972–1975) et champion 1980. « Mais là, nous avons ces gars qui ont décidé de frauder en se disant : ‘Hey, ils ont ce truc sympa en place, prenons un peu d’argent’. C’est juste écœurant. »

« Ça fait mal parce que tous ces jeunes, au lieu de travailler avec le syndicat des joueurs et d’essayer d’améliorer les choses, ils essaient juste d’en tirer avantage, ainsi que de la réputation de tous ces gens »

Surtout que si l’assurance santé est disponible pour tous les joueurs ayant évolué en NBA, ce sont des « jeunes retraités » qui ont tenté d’en profiter. Le plus jeune des 18 accusés, Tony Wroten, an 28 ans, alors que le plus âgé, Ruben Patterson, a 46 ans. Sauf que l’association des joueurs retraités s’est avant tout battue pour les basketteurs des générations précédentes, quand les salaires en NBA étaient plus faibles et les ressources allouées à la santé par les différentes franchises bien plus réduites que lors des vingt dernières années.

« On m’arrête maintenant et on me pose des questions à ce sujet. J’ai parlé à d’anciens joueurs qui me demandent : ‘Est-ce que ça va avoir un impact pour nous ?’ Donc c’est dans l’air. C’est juste triste. Certains des noms que j’ai entendus m’ont attristé, comme Glen Davis, je me suis dit : ‘Attends une minute, je ne pensais pas qu’il était ce genre de personne. Il a gagné, quoi, 40 millions de dollars de salaire (environ 32 millions) ? Qu’est-ce que tu fais, mec ?’ Ça fait mal parce que tous ces jeunes, au lieu de travailler avec le syndicat des joueurs et d’essayer d’améliorer les choses, ils essaient juste d’en tirer avantage, ainsi que de la réputation de tous ces gens. Julius Erving est couvert par ce programme, nous le sommes tous. Des gens ont pris des risques pour que nous puissions avoir une grande ligue et, à l’occasion du 75e anniversaire [de la NBA], c’est ça que nous avons ? »

À noter par ailleurs que Milton Palacio, qui fait partie des 18 anciens joueurs impliqués dans cette fraude à l’assurance, était membre du staff de Chauncey Billups à Portland. Il a été placé en congé administratif.