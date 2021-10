Bol Bol bien encadré par les Nuggets

On le sait, la période d’adaptation d’un pivot est généralement plus longue que pour un ailier ou un arrière. Surtout quand il s’agit de Bol Bol, le fiston de Manute, qui pointe à 2m18 sous la toise mais avec un déficit de kilos pour survivre dans la peinture.

« Je pense que j’aurais pu faire ça avant, même si ce n’est que ma troisième année. Mais je suis content d’enfin comprendre ce que je dois faire. Mieux vaut tard que jamais. »

Le franc-parler de JaMychal Green

Utilisé avec la plus grande parcimonie depuis ses débuts en NBA il y a deux ans maintenant, Bol a montré durant le camp d’entraînement des Nuggets, et son premier match de présaison conclu à 11 points, 5 rebonds, 5 contres, qu’il avait adopté une nouvelle mentalité. Plus conquérante. Plus adapté au haut niveau donc.

« Le plus important pour Bol est que, pour l’essentiel de ses minutes, il a vraiment joué dur et s’est bien battu. C’est un bon point de départ pour moi », affirme Coach Malone dans le Denver Post. « Il faut un village pour élever un gamin. Mais dans notre franchise, entre le front office, les coachs et ses coéquipiers, il y a toujours eu le même message : personne ne remet en cause ton talent ou tes capacités mais ce qui a été remis en question par moments, c’est ton éthique de travail, ton implication et ta discipline. Ce sont des choses que tu peux contrôler. Contrôle ce que tu peux contrôler. Il ne peut pas contrôler qu’il jouera tous les soirs mais il peut contrôler tous les autres paramètres. »

Couvé et choyé par les Nuggets, Bol commence petit à petit à trouver ses aises dans le grand bain. JaMychal Green a lui une autre méthode pour s’occuper de son jeune coéquipier.

« Tout le monde vient me parler mais j’adore comment il s’y prend. Il va droit au but et c’est sans édulcorant, rien de tout ça. Il me dit les choses franchement. A ce stade de ma carrière, je dois tout simplement trouver un moyen d’être sur le terrain. Il faut que je trouve le déclic maintenant. »

Le légèreté de « Bones » Hyland

Sur un autre ton, c’est le rookie « Bones » Hyland qui permet aussi à Bol de se décontracter et de jouer son jeu sans (trop) se poser de question. Entre le franc-parler de Green et la joie de vivre communicative de Hyland, Bol semble avoir trouvé son équilibre.

« Depuis que j’ai rencontré Bol, j’ai compris qu’il était le type de gars qui aime bien rester dans sa coquille, mais avec ma personnalité, je peux faire sortir n’importe qui de sa coquille », sourit Hyland. « Je sais qu’il a beaucoup de talent, il a simplement besoin d’encouragement et de quelqu’un qui amène cette joie autour de lui. J’aime que tout le monde gagne et soit heureux autour de moi. A chaque fois qu’il me voit arriver, je vois qu’il sourit. J’ai cette énergie contagieuse et tout le monde se marre en me voyant arriver : OK, Bones est là. »

En manque de dissuasion dans la peinture après le départ de JaVale McGee et avec un Jokic qui n’est pas reconnu pour ses qualités athlétiques, les Nuggets comptent sur Bol Bol pour utiliser son envergure de 2m38 à bon escient. Et ce n’est là qu’une des cordes à l’arc de Bol.

« Est-ce qu’il peut passer outre le stade du « pourquoi moi » et dire « OK, c’est pour le bien de l’équipe ». Je suis curieux de voir comment Bol va réagir quand ça va arriver. C’est son défi, de gérer l’adversité. Les choses ne vont pas aller dans ton sens tout le temps. Il faut être dur et trouver un moyen de se battre. »