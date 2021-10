Les Bulls se découvrent une passion pour la défense

+36 et +36. Avec les Bulls, pas de jaloux, ils ont collé la même fessée aux Cavaliers et aux Pelicans, et alors qu’on mettait en avant les qualités de feu de leur attaque, c’est surtout en défense que Chicago séduit après deux matches. Avec quatre extérieurs dans son cinq de départ, et Alex Caruso comme 6e homme, Chicago s’appuie sur sa mobilité, son agressivité et son anticipation.

Après deux rencontres, les Bulls tournent ainsi à 13.5 interceptions et 9 contres de moyenne ! Et ce alors que Patrick Williams est absent.

« On se démène vraiment et on s’entraide en défense » apprécie Zach LaVine. « Billy Donovan a affiché un tableau avec les deux derniers champions NBA. Ces équipes étaient bonnes en attaque, mais aussi très bonnes en défense. Je pense qu’on a conscience de notre talent en attaque, mais si on veut être une bonne équipe, on doit vraiment être aussi bon en défense. »

Sur le papier, LaVine, DeRozan et Vucevic n’ont jamais été considérés comme de bons défenseurs. Mais ils montrent l’exemple, et ils ont aussi entouré de spécialistes comme Lonzo Ball et Javonte Green dans le cinq de départ, et Caruso en 6e homme.

« Nous ne serons pas forcément la plus grande équipe en taille, mais nous devrions être plus athlétiques que la plupart »

« Lonzo a vraiment de l’envergure, Alex aussi, DeMar aussi, Zach aussi… Ils ont tous de l’envergure, et peuvent couvrir beaucoup de terrain et se positionner sur les lignes de passes » analyse Billy Donovan. « Je pense qu’une grosse partie de notre défense doit être basée sur le positionnement. Quand on est bien positionné et que ses gars peuvent profiter de leur envergure, on peut être très perturbants. »

Les interceptions permettent de produire du jeu rapide, et cette nuit, les Bulls ont inscrit 31 points sur des balles perdues des Pelicans. Autre élement essentiel : le rebond. Un stop défensif suivi d’un rebond, c’est aussi la possibilité de se projeter vers l’avant.

« Nous sommes tous des arrières assez grands et nous pouvons défendre sur plusieurs positions », souligne LaVine. « Nous devons aider l’ailier-fort et Vooch à prendre des rebonds. Si nous jouons de manière physique et athlétique, je pense que ce sera notre crédo. Nous ne serons pas forcément la plus grande équipe en taille, mais nous devrions être plus athlétiques que la plupart. »

« La plupart du temps, il s’agit juste de fatiguer l’équipe adverse, de changer le rythme de l’attaque »

Même analyse chez Lonzo Ball : « La plupart du temps, on est quatre extérieurs en même temps sur le terrain, avec le grand Vooch derrière nous. On va sur le ballon, on dévie des balles. On est bien plus rapide que beaucoup d’équipes, et je pense qu’on a besoin de l’utiliser à notre avantage. »

Au passage, Ball rappelle qu’il ne faut pas forcément chercher l’interception à tout prix.

« Il s’agit vraiment juste de perturber l’attaque. Parfois, on peut intercepter la balle, mais la plupart du temps, il s’agit juste de fatiguer l’équipe adverse, de changer le rythme de l’attaque. Je pense que c’est juste une question d’effort, et le plus souvent, la défense ne repose que sur l’effort. Il suffit de se donner à fond et de faire avancer les choses. On le fait à l’entraînement, et ça se voit en matches. »