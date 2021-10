Les rotations du Heat prennent forme

Particulièrement actif lors de l’intersaison 2021, le Heat a pu aligner pour la première fois en match le cinq de départ qui devrait normalement être aligné par Erik Spoelstra, tout au long de l’exercice 2021/22. Composé de Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, P.J. Tucker et Bam Adebayo, celui-ci a d’ailleurs lancé la franchise floridienne vers un succès tranquille chez les Rockets, la nuit dernière.

Et le coach de Miami, qui ne pouvait pas compter sur Jimmy Butler face aux Hawks, en ouverture de la présaison, a été plutôt séduit par ce qu’il a pu observer de ses hommes, dans le Texas.

« Nous avons déjà pu le voir à l’entraînement, mais ça faisait du bien de le voir [en présaison], surtout en première mi-temps », confiait-il, au Sun Sentinel. « Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Notamment dans l’activité défensive, car nous voulons perturber [nos adversaires] et transformer nos ‘stops’, déviations et rebonds en attaques rapides. »

Guidés par Duncan Robinson (20 points, à 5/11 à 3-points) et Bam Adebayo (15 points, 7 rebonds, 3 contres), ce sont chacun des titulaires du Heat qui ont fait le job à Houston, en première mi-temps. De manière à laisser Tyler Herro (24 points et 9 rebonds en 25 minutes !) terminer le travail, après la pause.

« Tout s’est bien déroulé, nous avons fait ce que nous devions faire », résumait simplement Jimmy Butler (9 points), après coup. Alors que Kyle Lowry (10 passes, 5 rebonds, 4 interceptions) se réjouissait quant à lui de son intégration : « Ils se sont adaptés à moi plus que je n’ai dû m’adapter à eux. »

Tyler Herro en sixième homme de feu

Derrière ce cinq aussi complémentaire que complet et redoutable, Tyler Herro sera de son côté en charge d’alimenter le scoring, en sortie de banc. Un costume qui devrait lui convenir à merveille, au regard de sa forme actuelle, car, avant ses 25 points (à 7/13 aux tirs, dont 4/7 à 3-points) de la nuit dernière, l’arrière de 21 ans avait déjà inscrit 26 points (à 9/12 aux tirs, dont 3/4 à 3-points) contre Atlanta, lundi soir.

Et, au-delà de sa folle efficacité au shoot, Tyler Herro étonne désormais par sa capacité à aller chercher ses points sur la ligne des lancers-francs, lui qui reste sur un 5/6 puis un 6/6 dans l’exercice, en deux rencontres de présaison. « Je pense que ça peut m’aider à devenir meilleur au scoring », jugeait à ce propos celui qui s’est renforcé physiquement lors de l’intersaison.

Globalement décevant la saison passée, après son excellente année rookie, Tyler Herro n’a donc logiquement pas chômé cet été, afin de mieux rebondir, à l’image de toute son équipe. « Il s’est vraiment amélioré dans tous les domaines », estimait justement Erik Spoelstra. « Il est en train de s’établir comme l’un des joueurs les plus doués et habiles de la ligue. Il se dirige vers là où il est censé se diriger. »

Aux côtés de Tyler Herro, le sixième homme incontesté et incontestable, le coach de Miami commence à trouver la bonne carburation au niveau de ses rotations, puisque Max Strus, Markieff Morris et Dewayne Dedmon semblent tenir la corde pour faire respectivement souffler Jimmy Butler, P.J. Tucker et Bam Adebayo.

En attendant le retour de blessure de Gabe Vincent, puis celui de Victor Oladipo, pour accompagner Tyler Herro et ainsi suppléer le « back-court » titulaire Kyle Lowry – Duncan Robinson.

« Il faut aligner des formations qui, ensemble, jouent de manière cohérente et sont capables de créer une bonne cohésion », expliquait pour conclure Erik Spoelstra, sur ses alignements tactiques. « Nous avons la sensation que ces joueurs se complètent et collent bien ensemble. C’est un groupe altruiste qui apprécie de voir tout le monde bien jouer. Et ce sont de bonnes qualités sur lesquelles s’appuyer. »