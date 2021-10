Présaison | Le Heat étouffe les jeunes Rockets

Stephen Silas voulait que ses joueurs passent un test, et il a été servi ! Le Heat était venu à Houston pour jouer sérieusement, et Jalen Green et ses coéquipiers ont souffert cette nuit pour approcher le cercle. Comme dans le deuxième quart-temps où le quatuor Lowry-Butler-Tucker-Adebayo dresse une muraille, obligeant les Rockets à shooter de loin. Et quand Kevin Porter Jr s’approche, il se fait bâcher…

Résultat, le Heat passe un 10-0 au milieu du quart-temps pour prendre le large (52-35). Houston ne marque que sur lancers-francs, et c’est Duncan Robinson qui prend le relais de Tyler Herro.

Même scénario dans le 3e quart-temps avec une attaque de Houston étouffée, et des joueurs du Heat adroits de loin. Herro et Robinson continuent de faire mouche, et l’écart dépasse les 20 points à la fin du 3e quart-temps alors que les Rockets sont bloqués à 70 points.

Le « garbage time » permet à Houston de remporter le dernier quart-temps, mais les jeunes Rockets ont pris une leçon.