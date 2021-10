Feuilleton Ben Simmons : les Sixers voulaient CJ McCollum mais…

A 11 jours de la reprise de la saison, Ben Simmons n’a toujours pas remis les pieds à Philadelphie, et selon The Athletic, il n’y a même plus la moindre affaire, et il va d’ailleurs mettre sa maison en vente. Si les dirigeants des Sixers rêvaient d’une réconciliation, et Rich Paul a tenté de convaincre son client, ils peuvent en faire le deuil. A moins d’être certain d’être transféré à court terme, Simmons ne reviendra pas, et les amendes et les suspensions de salaire ne le feront pas infléchir.

C’est peut-être pour cette raison que les Sixers continuent de prendre les coups de fil d’équipes adverses, et nos confrères rapportent qu’il y a eu des discussions avec les Blazers. Pas pour Damian Lillard, la cible rêvée de Daryl Morey, mais pour CJ McCollum. Ce n’est pas un meneur pur, mais ce serait une contrepartie intéressante, et les discussions portaient sur un échange entre les deux joueurs. Sauf que les Sixers, une fois plus, étaient trop gourmands puisqu’ils voulaient aussi trois premiers tours de Draft, mais aussi la possibilité d’échanger des choix pour trois autres années !!! Portland a (évidemment) refusé, et les discussions sont terminées.

On retiendra tout de même que les Sixers sont prêts à récupérer un joueur qui n’est pas All-Star, mais pour compenser, ils veulent faire le plein de choix de Draft. Des exigences trop élevées pour les Blazers, et sans doute pour les autres franchises intéressées. Il s’agit des Pistons, des Pacers, des Raptors, des Spurs et des Wolves.

Latest on Ben Simmons and the 76ers: pic.twitter.com/PWuRV9eyV8 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2021