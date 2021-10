Alex Caruso : « LeBron James et moi, on avait un lien spécial dans notre façon de voir le jeu »

Il y avait quelque chose d’un peu surnaturel dans la connexion LeBron James – Alex Caruso. Ces deux dernières saisons, les deux hommes étaient ainsi l’un des duos qui fonctionnait le mieux dans toute la NBA, avec un « Net Rating » (soit la différence entre les points inscrits et encaissés sur 100 possessions) de +18.6 en 2019/20 et de +17.1 en 2020/21 lorsqu’ils étaient ensemble sur le terrain ! Des chiffres exceptionnels, qui en faisaient le meilleur duo, et de très loin, chez les Lakers, le couple James/Davis n’étant ainsi qu’à +7.9 en 2019/20 et +11.2 en 2020/21.

Mais comment expliquer que le tandem LeBron James – Alex Caruso fonctionnait si bien sur le parquet ?

« On faisait du bon travail pour manipuler les défenses, et comprendre comment les autres jouent. Pour trouver des avantages et des façons de gagner »

« Il rend les choses tellement plus simples pour les autres », explique le nouveau joueur de Chicago à NBC Sports au sujet de LeBron James. « Lui et moi, on avait un lien spécial dans notre façon de voir le jeu. On faisait du bon travail pour manipuler les défenses, et comprendre comment les autres jouent. Pour trouver des avantages et des façons de gagner. Comme on est tous les deux des compétiteurs, on s’est également connecté sur ce point-là. »

Le « King » était donc forcément déçu de voir son compère quitter les Lakers, mais la franchise de Los Angeles ne pouvait pas rivaliser avec l’offre des Bulls (37 millions de dollars sur quatre ans).

Rarement (jamais ?) un « role player » n’avait en effet si bien compris le jeu de LeBron James, pour l’assister dans les lectures, les mouvements, les écrans et tout ce qui ne se voit pas trop sur la feuille de stats. Mais désormais, Alex Caruso doit prouver qu’il peut être aussi utile dans une équipe où ne joue pas le quadruple MVP.

« Je lui dois beaucoup, par rapport à là où je suis aujourd’hui », reconnait-il. « Évidemment, j’ai beaucoup travaillé, mais il me faisait briller. Il faisait briller l’équipe. Quand vous gagnez, tout le monde est payé. Tout le monde a un travail à faire. Faire partie de son héritage et de cette équipe ces deux dernières années, c’était fun. »

À Chicago, il n’a pas fallu longtemps pour qu’Alex Caruso se mette ses coéquipiers et les fans dans la poche. Répétant que Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic sont des « All-Stars très altruistes », il explique qu’il est prêt à reprendre son rôle de piston au sein des Bulls, en mettant en pratique les leçons de LeBron James.

« Tout le monde aime me voir jouer. Qu’ils m’encouragent par sarcasme, par fanatisme ou autre, c’est comme ça. J’ai été surpris qu’il y ait autant de bruit quand je suis rentré »

« Chaque fois que LeBron est dans votre équipe, vous jouez le titre. Ce n’est pas un secret » rappelle-t-il ainsi. « S’il est dans votre équipe, vous avez de grandes chances d’aller en Finals et d’essayer de gagner le titre. Si vous ne le gagnez pas, c’est un échec. C’est un peu la norme dingue qu’il s’est imposée après tant d’années de succès. Le fait de faire avec ce genre d’atmosphère, jour après jour, et de côtoyer des gars plus âgés qui ont fait le tour de la ligue et gagné des championnats comme LeBron, Danny Green, Rajon Rondo, on peut voir qu’il y a un type de mantra différent pour eux. La façon dont ils se comportaient. Leur façon d’être compétitif. La façon dont ils jouaient. C’est quelque chose dont j’ai eu la chance de faire partie ».

Coqueluche du Staples Center pour ses allures de « Monsieur Tout-le-monde », Alex Caruso a déjà été adopté par les fans des Bulls, le United Center lui ayant réservé une énorme ovation lors de son entrée face à Cleveland.

« Oui, c’est juste là où j’en suis dans ma carrière à ce stade », s’amuse le « Bald Mamba » face à cette réaction des fans de l’Illinois. « Tout le monde aime me voir jouer. Qu’ils m’encouragent par sarcasme, par fanatisme ou autre, c’est comme ça. J’ai été un peu surpris qu’il y ait autant de bruit quand je suis rentré. J’aimerais qu’il soit un peu plus justifié avec des succès et des victoires. Mais j’espère que nous y parviendrons. »