Alex Caruso, l’aboyeur des Bulls

C’est l’un des grands regrets de l’intersaison de LeBron James, celui d’avoir vu partir Alex Caruso. Le chouchou du Staples Center savait que sa formation n’avait pas grand-chose à lui proposer, trop concentrée à recruter des All-Stars trentenaires, et le « combo guard » a accepté un très beau contrat aux Bulls : 37 millions sur quatre ans.

L’occasion de retrouver Lonzo Ball dont il était la doublure à Los Angeles, et il ne lui aura fallu qu’une poignée d’entraînements pour imposer son caractère, et ce n’est pas son nouveau statut qui va changer son style de jeu.

« Quand j’étais en two-way contract, que je me battais pour une place et que j’essayais de trouver mon rôle à Los Angeles, j’avais un rôle limité en attaque. J’étais là pour espacer le jeu, un passeur… Mais je savais que j’étais là pour défendre, et que cela me donnait du temps de jeu », se souvient-il. « J’essayais juste d’entrer en jeu et une grande partie de mon jeu était en défense. Là, à l’entraînement, on faisait des exercices avec du main-à-main, et on travaillait sur le fait de résister aux écrans et de les éviter. L’un des assistants m’a dit que je faisais du super boulot dans ce domaine, et je lui ai répondu que ça faisait trois ans que j’avais juste le droit de faire ça. »

« Il est vraiment intelligent. J’aime le fait que c’est un joueur qui parle »

Aux Bulls, Alex Caruso retrouve donc Lonzo Ball, mais aussi Billy Donovan. On l’oublie mais l’ancien Laker est passé par le Thunder, ou plus exactement par l’équipe de G-League, le Blue.

Un Billy Donovan qui l’appréciait déjà en NCAA, lorsqu’il était à la tête de la fac de Florida.

« Il est vraiment intelligent. J’aime le fait que c’est un joueur qui parle. Il est toujours en train de parler, d’essayer de placer les gars au bon endroit et de communiquer des deux côtés du terrain. J’ai toujours été impressionné par lui. Il est grand et il a de très bons appuis en défense ».

Avec la paire Ball-Caruso, Billy Donovan estime que Chicago a une très bonne paire de défenseurs sur les arrières. « Je pense que nos problèmes venaient essentiellement de notre jeunesse, avec des gars qui apprennent. Là, je trouve que Alex a vraiment une bonne compréhension de la défense sur pick-and-roll. Je trouve que Lonzo aussi. Ce sont deux arrières physiques avec de l’envergure et de la taille. »

Des qualités qui vont permettre à Alex Caruso de montrer l’exemple, et d’être pourquoi pas le leader défensif d’une équipe très portée sur l’attaque (Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic…).

« C’est dans l’ADN des grandes équipes de reconnaître leurs faiblesses, et de travailler dessus pour les améliorer. Personnellement, je n’ai pas tant de lacunes en défense par rapport à d’autres, et ils ont sans doute plus de qualités offensives que moi. Il s’agit juste de s’appuyer les uns sur les autres, et de s’améliorer. »