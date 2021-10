Troy Brown Jr. aura sa chance chez les Bulls

Transféré chez les Bulls en cours de saison passée, après deux ans et demie mi-figue mi-raisin aux Wizards, Troy Brown Jr. n’avait pas forcément fait d’étincelles sous ses nouvelles couleurs, à 5 points et 3 rebonds de moyenne.

Mais, pleinement en forme, et dans sa dernière année de contrat, l’ancien d’Oregon a commencé sa nouvelle campagne avec Chicago du bon pied, scorant 13 points en 14 minutes en sortie de banc, pour le premier match de présaison des Bulls, une victoire facile face à Cleveland.

« On a une toute nouvelle équipe cette année, donc ça me donne une page blanche pour montrer qui je suis et jouer dur », affirme-t-il sur NBC Sports. « Je suis plus à l’aise maintenant et l’équipe est plus à l’aise avec moi aussi. »

De « couteau suisse » à « 3&D » ?

Joueur polyvalent qui tournait à 10 points, plus de 5 rebonds et 3 passes sa deuxième année dans la capitale fédérale, Troy Brown Jr. n’a jamais réussi à faire mieux par la suite, ralenti par des pépins physiques. Replacé en joueur « 3 & D » à son arrivée à Chicago, il a eu besoin d’un temps d’adaptation mais il se dit prêt à repartir de l’avant chez des Bulls largement remaniés, et désormais très ambitieux.

« J’ai le sentiment que le coach et moi avons une bonne dynamique dans le sens où je suis un peu comme un couteau suisse. Peu importe ce qu’il veut sur le terrain, c’est ce que je vais faire : de la création, des rebonds, de la défense, des 3-points. C’est mon boulot sur le terrain et j’essaye de le réaliser du mieux possible. »

Scotché à 33% d’adresse à 3-points en carrière, et sur son passage de l’an passé à Chicago, Troy Brown Jr. n’a pas encore réussi à stabiliser son tir de loin, ce qui l’empêche de vraiment s’installer en NBA comme une véritable menace offensive. Mais le garçon veut changer ce discours…

« Ces critiques sont injustes pour moi. Mais il faut aller le prouver d’abord avant que les gens te donnent le bénéfice du doute. J’ai continué à bosser mon tir pour être le plus constant possible et faire mes répétitions. Je suis vraiment à l’aise et je pense que mes coéquipiers me font confiance. Je les prends quand je suis ouvert. »

Dans les petits papiers de Billy Donovan

Capable de faire un peu de tout sur un terrain, Troy Brown Jr. ne fait par contre rien de particulier au plus haut niveau. Et c’est ce vers quoi il doit désormais se concentrer. Sous la houlette de Billy Donovan, il doit se spécialiser, ou en tout cas atteindre un niveau d’élite sur certaines qualités spécifiques, histoire de se rendre vraiment indispensable. Car Billy Donovan prévoit bel et bien de lui donner du temps de jeu.

« Il doit savoir quand tirer, quand partir en dribble, quand faire la passe. Il doit être solide en défense. Il va probablement devoir défendre sur plusieurs postes. Je pense qu’il a maintenant bien compris comment il peut faire ce qu’il sait faire de mieux et l’injecter dans l’équipe pour coller avec les autres joueurs. J’ai énormément confiance en Troy. Il ne faut aucun doute qu’il y a un rôle important pour lui dans cette équipe. »

Dans les petits papiers du coach, qui apprécie ses qualités défensives dans un groupe très tourné vers l’attaque, Troy Brown Jr. part avec une assurance de faire partie des rotations principales des Bulls. À lui désormais de saisir sa chance et de transformer l’essai à Chicago. En fin de contrat, il devrait être « naturellement » motivé !

« Je suis juste content d’avoir cette opportunité. L’an passé, c’était vraiment difficile. De pouvoir avoir cette opportunité de revenir et de pouvoir jouer mon jeu en ayant un coach qui croit en moi, c’est super. »