Allen Iverson veut vraiment aider les Sixers

Sélectionné en première position de la Draft 1996 par Philadelphie, où il est ensuite resté jusqu’en 2006, avant d’y revenir pendant trois mois lors de la saison 2009/10, Allen Iverson est automatiquement (et logiquement) rattaché aux Sixers. La franchise avec laquelle il a connu les plus belles années de sa carrière, atteignant les Finals en 2001 et décrochant un trophée de MVP, en 2001 également. Tout en remportant quatre titres de meilleur scoreur de la ligue (1999, 2001, 2002, 2005).

Pour autant, à l’inverse de certaines anciennes gloires de la NBA, elles aussi assimilées à un seul endroit et récemment revenues « à la maison », comme Dirk Nowitzki (Mavericks) ou Manu Ginobili (Spurs), « The Answer » n’a jamais été (r)appelé par les dirigeants de Philly.

Quelque chose que le Hall of Famer semble garder en travers de la gorge, alors qu’il était régulièrement aperçu dans les travées du Wells Fargo Center, après sa retraite.

« Je serai un Sixer à vie, ce sang coule en moi », précise-t-il ainsi, lors d’une interview de Bleacher Report. « Tout le monde sait que je veux aider cette organisation. Je suis à la retraite depuis, quoi, 11 ans [8 ans officiellement, ndlr] ? Et je ne sais toujours pas comment c’est possible que je ne fasse pas partie de leur staff, d’une manière ou d’une autre. »

Futur consultant de Philly ?

Plus de 11 ans après son dernier match disputé en NBA, en février 2010, Allen Iverson est donc prêt à reprendre du service à Philadelphie, dans un tout nouveau costume. Que ce soit en tant que consultant, comme suggéré par la journaliste Taylor Rooks, ou dans quelconque autre rôle.

« Même si ce n’était que ça, je serais le plus heureux du monde », reprend la légende de Philly, sur cette fameuse fonction de consultant. « Et ça n’a rien à voir avec l’argent. C’est simplement moi, un Sixer dans l’âme, qui ai envie d’aider. Mais je ne sais pas pourquoi ce n’est pas encore le cas. »

Visiblement nostalgique, Allen Iverson a ainsi profité de cette interview pour passer clairement un message aux dirigeants des Sixers. Reste à savoir si ces derniers entendront son appel du pied…

« Je vous aime toujours », conclut l’ancien joueur, aujourd’hui âgé de 46 ans, en s’adressant directement à sa franchise de coeur. « Ne déformez pas ce que je dis. Je n’ai que de l’amour [pour vous]. Mais je suis simplement dans l’incompréhension. »