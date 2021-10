Champion olympique, Khris Middleton a beaucoup hésité à disputer les Jeux de Tokyo

Que ce soit avec les Bucks, avec Team USA ou dans sa vie privée, Khris Middleton a connu trois semaines fastes, à cheval sur les mois de juillet et août. Entre le 20 juillet et le 8 août, le All-Star est effectivement devenu champion NBA et champion olympique, en plus de devenir père pour la deuxième fois, d’un petit garçon cette fois-ci.

Sixième joueur de l’histoire à remporter les titres NBA et olympique au cours de la même année, à l’instar de Michael Jordan (1992), Scottie Pippen (1992, 1996), LeBron James (2012), Kyrie Irving (2016) et Jrue Holiday (2021), Khris Middleton aurait pourtant pu ne jamais rejoindre ce cercle, aussi fermé que prestigieux.

Il faut dire que cette paternité l’a longtemps poussé à reconsidérer sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un crève-coeur pour le lieutenant de Giannis Antetokounmpo.

« Disputer les Jeux Olympiques était un des rêves de ma carrière professionnelle et redevenir père en était un autre », raconte, pour The Athletic, celui qui était déjà père d’une petite fille depuis avril 2019. « Donc il y avait deux de mes rêves qui se chevauchaient, mais je devais m’éloigner de l’un d’eux… »

En plein doute, Khris Middleton a alors pu compter sur les encouragements de sa femme, Samantha.

« J’ai vraiment pensé à ne pas les faire », reconnaît-il, à propos des derniers Jeux Olympiques. « Vous voulez être présent pour les premières semaines et les premiers mois de votre nouveau-né, de votre fils. Vous ne voulez rien rater. Mais [ma femme] n’arrêtait pas de me dire que tout irait bien, que tout le monde serait là à mon retour. [Elle me disait] d’y aller et de vivre un de mes rêves. »

Forcément ailleurs, pour ne pas dire perturbé, durant toute la durée de ces Jeux Olympiques, Khris Middleton (5.8 points de moyenne, en 16 minutes, à Tokyo) a tout de même bien aidé la troupe de Gregg Popovich au Japon, grâce à ses qualités des deux côtés du parquet.

L’art du sacrifice

Comme à Milwaukee, l’ailier de 30 ans s’est donc avéré précieux, tout en discrétion, en se sacrifiant pour le bien du collectif. Ce que ne manquait d’ailleurs pas de louer son sélectionneur, tout au long de la compétition, car très peu de joueurs auraient accepté de quitter aussi rapidement leur famille, fraîchement agrandie.

D’autant que l’accouchement de Samantha Middleton était déjà intervenu quelques heures seulement après la victoire des Bucks, lors des Finals. Autrement dit dans la matinée du 21 juillet, alors que son mari Khris avait passé une partie de la nuit à célébrer son titre avec ses coéquipiers.

« Vous vous trouvez à votre apogée, vous ne pouvez pas dormir, donc je me contentais de regarder les murs. Puis j’ai fermé les yeux 30 minutes et il était temps de repartir », se rappelle le double All-Star, sur le moment où il est rentré chez lui avant d’emmener sa femme à l’hôpital, entre 4 et 7 heures du matin.

Deux jours après la naissance de son fils, le vendredi 23 juillet donc, Khris Middleton s’envolait finalement pour Seattle, afin de rejoindre ensuite Tokyo et d’arriver à temps pour le premier match (perdu) des États-Unis face à la France, le dimanche 25 juillet. Non sans discuter, une fois de plus, avec sa femme.

« Je lui disais que je voulais rester à ses côtés, mais elle m’encourageait et me poussait à aller [à Tokyo] », insiste celui qui a tourné à 23.6 points, 7.6 rebonds, 5.1 passes et 1.5 interception de moyenne, lors des derniers playoffs. « Elle m’expliquait que beaucoup de gens se sont sacrifiés, dans leur vie et dans leur carrière, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, pour avoir une chance d’être médaillé d’or olympique. C’était une opportunité unique et elle me disait de ne pas la rater. […] Je ne peux pas lui accorder suffisamment de crédit, pour avoir été si forte et pour m’avoir fait savoir qu’elle se rétablirait et que tout irait bien pour elle, à la maison, avec les enfants. »