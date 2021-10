Présaison | Luka Doncic s’amuse déjà

Même si Royce O’Neal est le seul titulaire en tenue côté Jazz, c’est bien Utah qui avait pris le meilleur départ. Dallas révise ses gammes et cherche essentiellement à attaquer le cercle avec Luka Doncic évidemment, mais aussi Kristaps Porzingis et Moses Brown. C’est un peu contre nature et le Jazz en profite pour mener 31-22.

Moment choisi par Luka Doncic pour prendre le match à son compte, avec le sourire. Kristaps Porzingis est efficace, et Max Kleber donne l’avantage aux Mavericks sur un 3-points (46-43). Toujours aussi agressif, Jalen Brunson prend le relais et Dallas garde l’avantage jusqu’à la pause (61-56).

Au retour des vestiaires, place au « Boban Show ». Le Serbe enchaîne passe en backdoor puis deux 3-points de suite. Le Jazz prend l’eau de partout, et les dunks s’enchaînent.

L’écart atteint les 20 points, avant de se stabiliser à +18 à la fin du 3e quart-temps. Luka Doncic est sagement assis sur le banc depuis belle lurette, et Dallas s’impose finalement 111-101 avec un dernier quart-temps exclusivement réservé aux jeunes.