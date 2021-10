Maintenant, Deandre Ayton veut jouer comme il le sent

Alors que les discussions sur sa prolongation de contrat sont au point mort, Deandre Ayton se concentre sur la saison à venir. Impressionnant en playoffs par son efficacité, ses qualités défensives, mais aussi sa justesse, le pivot des Suns n’entend pas baisser de pied, et il veut prouver que cette finale n’était pas un coup de chance, et que Phoenix peut faire mieux. Tout comme lui.

« Je ne prêtais pas attention à tout ça (quand on l’interroge sur l’impact de ses double-double en playoffs). Je ne savais rien de tout ça. J’essaie juste de rafler la mise. Je n’ai jamais été aussi proche » explique-t-il à l’Arizona Republic. « Je ne vais rien changer. Je vais faire le nécessaire. Du sacrifice, et si ça ne marche pas, place au « DA Time ». Je vais leur montrer à quel point je veux gagner dès maintenant. Au-delà de ça, j’ai confiance en mes coéquipiers et mes coaches, et on est allé en finale comme ça. Pourquoi changer maintenant ? On a gagné des matches, et on a gagné ensemble. »

Il n’empêche qu’il lui faudra avoir encore davantage d’impact dans le jeu pour se mêler vraiment aux meilleurs à son poste, et justifier ce contrat maximum qu’il réclame. Pour cela, il n’y a pas des tonnes d’options, il doit recevoir davantage le ballon en attaque.

« Je vais vous montrer pourquoi je suis comme ça et qui je suis »

« Absolument ! Si je ne peux avoir pas le ballon, quelqu’un s’en apercevra, car c’est une obligation. Me donner la balle est nécessaire. Me gaver de ballons est nécessaire. On peut dire que je shoote à 70%, et je peux continuer de shooter à 70%. Au final, je fais ma part du travail. De la constance, tous les soirs. Je suis si dur avec moi-même, et je suis juste heureux d’avoir enfin pu montrer ma capacité à être un pivot en NBA. »

Persuadé d’avoir acquis les bases et de pouvoir répéter ses performances de playoffs, Deandre Ayton n’a plus besoin de conseils, et il renvoie ses détracteurs dans les cordes.

« Maintenant je peux faire ce que je veux. On ne peut plus rien me dire. On ne peut pas m’expliquer comment il faut jouer parce que je l’ai déjà fait, et maintenant je vais faire ce que je veux. Tous les autres obtiennent les lauriers quand ils font ce qu’ils veulent. Je l’ai fait de la manière la plus compliquée. Je devais le montrer à tout le monde. Je savais que j’en étais capable, mais il fallait que je vous le montre car on en doutait. Maintenant que j’ai prouvé que j’étais un intérieur, alors que je déteste ça, je vais vous montrer pourquoi je suis comme ça et qui je suis. J’ai tellement bossé pour ça. »