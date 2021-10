Wes Unseld Jr. veut utiliser la polyvalence de Deni Avdija

Deni Avdija n’était pas de la partie dans la rencontre entre Wizards et Rockets hier. L’ailier sophomore est pourtant dans la phase finale de sa rééducation après avoir été touché à la cheville en avril dernier. Le GM des Wizards, Tommy Sheppard, qui s’est récemment exprimé à son sujet, avait simplement évoqué le principe de précaution concernant son sophomore, sous-entendant que ce dernier était déjà remis.

« Quand vous n’avez pas eu beaucoup de temps de jeu et beaucoup de 5-contre-5 dans les jambes, ce n’est pas quelque chose que vous voulez lui faire faire. Nous allons lui faciliter la tâche », a-t-il indiqué.

Exploiter sa polyvalence

De son côté le nouveau coach des Wizards, Wes Unseld Jr, a glissé que son joueur semblait « impatient » de retrouver les terrains. Reste à définir dans quel rôle il pourrait être utilisé. Et comme Deni Avdija est un joueur polyvalent, c’est surtout cette qualité que va tenter d’exploiter son nouvel entraîneur.

« Je pense que la prochaine étape pour lui sera d’être un créateur, jouant comme le deuxième porteur de ballon de l’équipe, et parfois le porteur principal », a-t-il déclaré. « Sa taille nous sera bénéfique défensivement, nous donnant la capacité de changer sur beaucoup de joueurs. Il y a aussi sa qualité de tir avec celle les autres gars. On n’a jamais trop de shooteurs sur le terrain dans un match NBA ».

D’une façon globale, Tommy Sheppard espère que son sophomore va poursuivre sa progression et apportera un plus à une équipe considérablement remodelée, au sein de laquelle il va devoir se (re)faire une place.

« Je pense qu’il y a plus dans son jeu que ce qu’il a pu montrer l’année dernière, mais beaucoup de rookies n’ont pas l’occasion de montrer tout ce qu’ils savent faire. C’est même une chance de pouvoir voir le terrain ! », a-t-il poursuivi. « Il n’a que 20 ans. Et je pense qu’une partie de cet aspect se perd lorsque vous êtes un rookie, à essayer de comprendre les choses. Ce qu’il y a de mieux parfois dans une année rookie, c’est qu’elle se termine ».

À lui de déterminer son rôle

À l’heure où beaucoup de paramètres sont encore susceptibles d’évoluer, les Wizards vont lui donner carte blanche, et feront leurs choix en fonction de ce qu’ils verront.

« On ne mettra jamais de limites en ce qui concerne ses minutes ou ce que nous pensons que son rôle peut être. C’est lui qui va nous le montrer. Il doit le mériter. C’est la partie la plus excitante du camp d’entraînement. Il sera souvent sur le terrain et aura de nombreuses occasions de continuer à progresser. Je sais que nos entraîneurs sont très enthousiastes à l’idée de travailler avec lui et de développer son jeu. Il y aura une tonne d’occasions pour lui de montrer au staff et à ses coéquipiers tout ce qu’il peut apporter », a conclu Tommy Sheppard.