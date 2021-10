La Air Jordan 11 passe au « Cool Grey »

Après avoir fêté les 25 ans d’un modèle mythique en 2020, la Air Jordan 11 va faire son retour en décembre comme c’est désormais la tradition ces dernières années, en mode « Cool Grey » pour l’édition 2021.

Cette prochaine version sera en daim sur la tige et non en mesh, avec une partie « inférieure » en cuir verni. La semelle intermédiaire ressort en blanc tandis que la semelle extérieure apparaît en bleu glacé. Les lacets et le « jumpman » sont également en blanc.

La Air Jordan 11 « Cool Grey » sortira le 11 décembre prochain au prix de 225 dollars.

(Via SneakerNews)

—

