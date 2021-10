Jordan Poole, la révélation des Warriors ?

Appelé à occuper le poste d’arrière titulaire des Warriors, en attendant le retour de Klay Thompson, prévu fin novembre – début décembre, Jordan Poole a prouvé qu’il en avait l’étoffe, dès son premier match de présaison.

Certes sans enjeu, et donc à prendre avec des pincettes, cette rencontre gagnée face aux Blazers a ainsi vu le joueur de 22 ans compiler 30 points, 5 rebonds et 5 passes (à 10/17 aux tirs et 7/13 à 3-points), en seulement 22 minutes !

Une performance qui a évidemment séduit son entraîneur Steve Kerr, qui fonde beaucoup d’espoirs en ce Jordan Poole qui s’apprête à vivre sa troisième année dans la ligue.

« Voilà à quoi il ressemblait, pendant le training camp », annonçait après coup le coach de Golden State. « Il n’hésite pas, il attaque le cercle, il est incroyablement confiant… Il a vraiment acquis cette confiance en lui. »

Surfer sur sa dynamique de 2020/21

Après une campagne rookie extrêmement mitigée, qu’il avait cependant bien terminé (14.3 points de moyenne, à 47% aux tirs, sur ses 13 dernières rencontres avant la suspension de la saison), Jordan Poole avait ensuite connu un début de deuxième exercice également compliqué, avant de parfaitement rebondir après son passage, intéressant, dans la « bulle » de G-League (22.4 points de moyenne, à 45% aux tirs, en 11 rencontres).

Au point d’afficher, « chez les grands », 14.7 points par match (à 43% aux tirs et 35% à 3-points), entre les mois de mars et mai derniers. Et, carrément, 19.7 points de moyenne (à 50% aux tirs, 41% à 3-points et 91% aux lancers-francs), sur ses 10 premières rencontres « post-bulle », avec et sans Stephen Curry, alors blessé au coccyx.

C’est donc tout naturellement que le très travailleur Jordan Poole s’est évertué, cet été, à surfer sur sa dynamique de la deuxième partie de saison dernière, pour revenir encore plus fort en 2021/22.

« Le coach nous donne la possibilité de faire ce que nous pratiquons à l’entraînement », expliquait-il simplement, la nuit dernière, à propos de sa grosse performance. « Il veut que je sois agressif, il veut que je shoote dès que je suis ouvert. Il me l’a déjà fait savoir par le passé et je me contente de surfer sur ma dynamique de la saison dernière, en étendant un peu plus ma distance de shoot. »

Hausser le ton en défense

S’il a, certes, reçu le feu vert de son coach en attaque, Jordan Poole reste néanmoins un joueur de seulement 22 ans, au jeu perfectible. En lui demandant d’initier davantage d’actions de ce côté du terrain, Steve Kerr cherche notamment à ce qu’il devienne plus complet offensivement.

Mais c’est avant tout défensivement que le coach des Warriors attend de véritables progrès de la part du 28e choix de la Draft 2019, pour le moment trop naïf dans ce secteur.

« Après le match, je lui ai dit que nous devons maintenant voir ses efforts défensifs », prévenait le coach. « Il s’est fait prendre dans le dos à quelques reprises et il a fait quelques erreurs dans les rotations. Donc voilà la prochaine étape pour lui, avant qu’il ne devienne un grand joueur. Mais c’est déjà l’un de nos meilleurs joueurs. Et je pense que nous devons désormais déterminer la façon dont il résiste défensivement, en fonction des différents cinq avec lesquels il évolue. Mais quand vous avez quelqu’un d’aussi explosif, vous le faites forcément jouer. »