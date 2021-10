Willie Green compte beaucoup sur le profil atypique de Jaxson Hayes

Après avoir montré des choses intéressantes lors de sa saison rookie avec New Orleans, Jaxson Hayes a vécu une année sophomore plus difficile en 2020/21, Stan Van Gundy lui ayant souvent préféré Willy Hernangomez dans le rôle de rotation derrière Steven Adams. Le pivot a tout fait pour s’accrocher et a joué davantage sur la deuxième partie de saison, mais le bilan global, comme celui de l’équipe, n’a pas été vraiment satisfaisant.

Pour repartir du bon pied, Jaxson Hayes va pourvoir compter sur la fraîcheur du nouveau coach en place, Willie Green, particulièrement enthousiaste à l’idée de développer ce profil atypique, ultra-spectaculaire bien qu’un poil fin pour rivaliser avec les mastodontes de la ligue à son poste.

Son programme estival : prendre la masse et développer son tir

« Je pense que Jaxson va être énorme pour nous cette saison », a lancé l’entraîneur. « Avec un joueur comme lui, qui mesure 2m13 (2m11 en fait) et court comme arrière, vous pouvez poser des écrans et lancer le ballon vers la lune, il va pouvoir aller les chercher. Pour la défense, il est difficile d’arrêter un gars comme lui. Ce qu’il fait, c’est qu’il libère Trey (Murphy), Naji (Marshall), Brandon (Ingram) et tous ces gars sur le périmètre ».

Après avoir fait la une de la presse à scandale pour une affaire de mœurs qui aurait pu très mal se terminer durant l’été, le joueur est déterminé à reprendre sa trajectoire ascendante. Il peut désormais compter sur la présence de son père, Jonathan, ancien joueur et coach en NFL, pour l’épauler au quotidien.

Jaxson Hayes a donc axé son intersaison sur le développement physique et pèse désormais à plus de 106 kilos, le bon équilibre selon lui pour garder son explosivité et sa mobilité, tout en étant capable de mieux résister aux chocs. L’autre point sur lequel il s’est concentré concerne le tir à mi-distance, Willie Green l’ayant encouragé à prendre des tirs ouverts, même s’il compte davantage l’utiliser en tant que « roller » vers le cercle.

Ses progrès ont en tout cas été soulignés par son coéquipier Nickeil Alexander-Walker. « C’est incroyable à quel point il est rapide et à quelle vitesse il se déplace. Il est athlétique et il tire très bien, il a ajouté ça à son jeu ».

Jonas Valanciunas ménagé pour la reprise ?

Reste maintenant à utiliser tout cela en match. Alors que les Pelicans débutent leur pré-saison ce soir face aux Wolves, Jaxson Hayes pourrait bénéficier d’un rôle élargi d’entrée de jeu. Jonas Valanciunas s’est en effet légèrement foulé le pouce droit lors de l’entraînement dimanche et pourrait donc être préservé.

Une occasion de se montrer, même si l’ex pensionnaire des Texas Longhorns ne compte clairement pas s’arrêter là.

« J’essaie de ne pas trop me concentrer sur les aspects positifs. Je veux toujours travailler pour m’améliorer. J’ai passé deux bonnes semaines de workouts à Nashville et je veux juste continuer à empiler de plus en plus de bonnes semaines comme ça » a ainsi conclu le pivot de La Nouvelle-Orléans.