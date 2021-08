La police des polices de Los Angeles saisie pour l’arrestation de Jaxson Hayes

Un mois, jour pour jour, après les faits, une vidéo de 15 minutes vient d’être mise en ligne par la police de Los Angeles au sujet de l’arrestation musclée de Jaxson Hayes. Le 28 juillet dernier, au milieu de la nuit, la police de Los Angeles s’était rendue au domicile du pivot des Pelicans après une alerte donnée par des voisins pour des soupçons de dispute conjugale. Une bagarre avait éclaté entre le joueur et l’un des officiers, et le joueur fait l’objet de poursuites pénales pour avoir refusé d’obtempérer et pour avoir blessé un policier.

Un mois plus tard, on apprend que c’est le cousin de la compagne d’Hayes qui avait prévenu la police. Elle lui avait envoyé plusieurs SMS où elle expliquait être effrayée. Sur place, Hayes avait d’abord coopéré avec les forces de l’ordre, mais c’est lorsqu’ils lui ont interdit de rentrer chez lui que la bagarre a éclaté.

« I Can’t Breathe »

Selon AP, les policiers ont utilisé un Taser pour maîtriser le joueur et l’amener d’abord à l’hôpital pour des examens, puis au poste où il sera brièvement incarcéré avant d’être libéré sous caution. Mais la vidéo montre aussi un Hayes au sol, avec un policier qui appuie son genou sur la nuque. Comme George Floyd, le joueur dit aux forces de l’ordre qu’il ne peut pas respirer (« I Can’t Breathe »), et le policier enlève son genou, puis utilise alors le Taser.

La LAPD’s Force Investigation Division a été saisie pour cette interpellation. C’est l’équivalent de l’IGPN et de la police des polices, et une enquête est ouverte « en raison de la possibilité qu’une pression ait été appliquée sur le cou de Hayes pendant l’usage de la force » peut-on lire. Pour l’instant, le procureur n’a pas encore décidé s’il allait engager des poursuites, ou pas.