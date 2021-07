Jaxson Hayes hospitalisé après une bagarre avec un policier

Hospitalisé après reçu une décharge de Taser, Jaxson Hayes fait l’objet de poursuites pénales à la suite d’une altercation avec la police dans la nuit de mardi à mercredi.

Il était 3h00 du matin, dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles, lorsque des voisins ont été réveillés par les cris d’une femme, tandis que des véhicules de secours arrivaient. Au sol, Jaxson Hayes, maitrisé par la police avec un coup de Taser.

Selon TMZ et The Times-Picayune, la police s’était rendue sur place pour des soupçons de dispute conjugale entre Hayes et sa petite amie, une mannequin très connue. Le pivot des Pelicans a refusé de leur ouvrir la porte, et une bagarre a éclaté entre le joueur et l’un des officiers.

Les ambulanciers ont ensuite conduit Hayes à l’hôpital, et un officier impliqué dans la bagarre y a également été soigné. Selon les registres de la prison de Los Angeles, la police a arrêté Hayes vers 3 h 15, heure locale. Il a été incarcéré pour un délit non spécifié vers 15h05 et le joueur a déposé une caution de 25 000 dollars pour être libéré un peu plus de deux heures plus tard, selon les registres.

TMZ rapporte que la police va inculper Hayes pour coups et blessures sur un officier, tandis que les Pelicans ont ensuite publié un communiqué expliquant qu’ils étaient « au courant de l’incident impliquant Jaxson Hayes » et qu’ils travaillaient avec ses agents et la NBA pour recueillir plus d’informations.