Ayo Dosunmu, le dernier petit protégé de Maurice Cheeks

Après Allen Iverson, Russell Westbrook, Shai Gilgeous-Alexander, Reggie Jackson ou encore Coby White, Maurice Cheeks sera en charge du développement d’un autre jeune « combo guard » : Ayo Dosunmu.

Assistant de Billy Donovan chez les Bulls, le meneur Hall of Famer a ainsi pris sous son aile celui qui, comme lui, est né à Chicago et qui, comme lui, a été sélectionné au second tour de la Draft (36e position pour Cheeks en 1978, 38e pour Dosunmu en 2021).

Avec autant de similitudes dans leurs parcours, il était donc évident que Maurice Cheeks et Ayo Dosunmu allaient être amenés à passer du temps ensemble, dans l’Illinois. D’autant que Billy Donovan cherchait à ce que cette connexion se crée, d’une manière ou d’une autre.

« J’essaie toujours d’orienter [mes joueurs] vers Mo [Cheeks] », expliquait à ce propos le coach des Bulls, pour NBC Sports Chicago. « Il possède une riche expérience en tant que joueur, il a une très bonne façon de fonctionner et il est là pour aider les gens. »

Un modèle de joueur et de personne

Humainement apprécié par tous ceux qui le côtoient, le pédagogue Maurice Cheeks s’est toujours avéré précieux depuis qu’il est assistant sur un banc NBA. Aussi bien à Philadelphie (1994-2000) qu’à OKC (2009-2013, 2015-2020) ou Chicago (depuis 2020).

« Tout le monde se souvient évidemment de lui en tant que joueur, champion NBA et Hall of Famer, mais c’est une personne dix fois meilleure encore », livrait ainsi Billy Donovan, au sujet de la recette miracle de son bras droit. « Il a une excellente façon de faire avec les gens en général. Et, grâce à sa manière de communiquer et de comprendre les joueurs, ça leur permet d’intégrer des choses, par rapport à la façon dont ils doivent commencer à penser. »

Également respecté pour sa carrière de joueur, longue de 15 saisons (11.1 points, 6.7 passes et 2.1 interceptions de moyenne) et qui lui a permis d’être champion en 1983, quatre fois All-Star et membre à cinq reprises d’une « All-Defensive team », Maurice Cheeks s’impose rapidement comme un modèle pour les meneurs qui évoluent sous ses ordres.

« Ça signifie énormément pour moi, car il en sait beaucoup par rapport à d’où je viens », reconnaissait par exemple Ayo Dosunmu, concernant la présence à ses côtés du meilleur passeur et intercepteur de l’histoire des Sixers. « Et c’est un Hall of Famer, l’un des plus sous-estimés de tous. Donc le simple fait d’apprendre de lui, de décortiquer la façon dont il a réussi et dont je peux m’en servir pour réussir, ça peut me mener loin. »

Ayo Dosunmu en « mode éponge » auprès de Maurice Cheeks

Et le jeune rookie des Bulls (21 ans) de continuer, par rapport à ce qu’il apprécie le plus chez Maurice Cheeks.

« Mo [Cheeks] vous apporte toujours des critiques constructives », confiait l’enfant de Chicago. « Je me nourris quotidiennement de ses conseils. Je lui parle chaque jour une vingtaine de minutes, avant chaque entraînement. Nous parlons de ce que j’ai besoin de faire pour avoir de la réussite et m’améliorer. »

Désireux de progresser au plus vite, Ayo Dosunmu n’a pas manqué, non plus, de faire parler de lui avec sa soif d’apprentissage, lors de cette première semaine de « training camp ». Et Billy Donovan est justement séduit par cette facette de l’ex-pensionnaire de l’université d’Illinois.

« Il a encore beaucoup à apprendre, mais il n’a peur de rien », notait pour finir l’entraîneur des Bulls. « Il croit beaucoup en lui et en ses capacités, mais il a aussi cette humilité qui démontre qu’il veut apprendre. Et le fait qu’il explique vouloir passer du temps avec [Mo] Cheeks le prouve parfaitement. »