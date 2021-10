Remportée largement par les Nets, à l’issue d’un énorme dernier quart-temps réussi face aux Lakers, la première rencontre de cette présaison 2021/22 a notamment été marquée par une longue interruption du jeu, résultant sur une expulsion : celle de Dwight Howard.

À un peu plus d’une minute de la fin du troisième quart-temps, le pivot de 35 ans s’est ainsi fait rattraper par la patrouille pour avoir donné un coup de coude involontaire au visage du rookie Day’Ron Sharpe, en pleine bataille au rebond. Un mauvais geste qui a nécessité une longue vérification de la part des arbitres.

Sauf que, pour patienter durant cette dizaine de minutes, Dwight Howard est allé discuter au milieu du parquet avec Trevor Ariza puis James Harden, qui n’étaient pourtant pas en tenue pour ce match. Mais cette discussion, somme toute anodine, n’a pas plu au corps arbitral.

Par conséquent, le champion 2020 a reçu une faute technique. Avant d’écoper, en prime, d’une flagrante pour son coup de coude. À ce moment-là, il totalisait déjà cinq fautes et cette sixième aurait dû être synonyme d’expulsion. « Aurait », car le triple Défenseur de l’année a étonnamment pu rester sur le terrain, pour tirer (et inscrire) un lancer-franc ! Jusqu’à ce que les arbitres ne se rendent comptent de leur erreur et n’invitent finalement Dwight Howard à quitter définitivement le parquet, sous l’ovation du public du Staples Center. Laissant son remplaçant, Chaundee Brown re-tirer (et rater) ce lancer.

« C’était fou, vraiment fou », racontait après coup l’octuple All-Star, à propos de cette séquence étrange qui a rendu LeBron James et Russell Westbrook hilares. « Je ne savais pas que j’avais écopé d’une faute technique. J’en ai pris une pour avoir été débout à côté de Trevor [Ariza]. Puis j’ai reçu une flagrante après que quelqu’un a fait faute sur moi. Je ne savais pas que j’avais pris une technique car je n’avais rien fait pour en mériter une. Mais je vais quand même continuer de jouer, prendre du plaisir, être dur et faire preuve d’agressivité. »

De retour à Los Angeles cet été, après avoir passé un an à Philadelphie, Dwight Howard en a tout de même profité pour compiler 11 points et 6 rebonds, en 13 minutes, avant cette expulsion. En plus de se rappeler au bon souvenir des fans des Lakers, qui l’ont définitivement adopté lors de son deuxième passage au club.

« J’avais tellement d’énergie en moi et c’est sans doute pour ça que j’ai été exclu », expliquait ensuite « Superman », ravi de rejouer pour la franchise qui lui a permis de relancer sa carrière, en 2019/20.