Joe Ingles mis en appétit par sa médaille de bronze aux Jeux olympiques

L’Australie a évité la 4e place lors des Jeux olympiques de Tokyo. Habitués à la « place du con » depuis longtemps (JO de 1988, 1996, 2000 et 2016, ainsi qu’à la Coupe du monde 2019), les Boomers ont ainsi vaincu le signe indien, battant la Slovénie pour décrocher le bronze, première médaille du pays dans une compétition mondiale.

Un accomplissement qui a ouvert l’appétit de Joe Ingles, désormais de retour à Salt Lake City.

« Je sens que j’ai encore beaucoup d’essence dans mon moteur » explique le remplaçant de luxe d’Utah. « Je me sens vraiment plein d’énergie. Dès que vous avez un peu de succès, vous en voulez toujours plus, et c’est ce que beaucoup d’entre nous ressentaient après cette expérience avec les Boomers. »

Désormais, celui qui a fini deuxième dans les votes pour le meilleur sixième homme l’an passé (derrière son coéquipier Jordan Clarkson), espère vivre ces mêmes sensations avec le Jazz.

« Nous avons une vraie opportunité. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas notre heure ? »

« La saison régulière, c’est génial, mais on ne gagne rien en remportant la saison régulière. Il faut gagner les playoffs. Après la saison passée, il nous reste encore des choses à prouver. Tous les gars qui étaient déjà là l’année dernière réalisent l’opportunité que nous avons eue. En sachant ce que nous avons réalisé l’année dernière, nous voulons le faire à nouveau, être en meilleure santé en entrant dans les playoffs et faire ce que nous croyons pouvoir faire en postseason, pas seulement en saison régulière. »

Pour Joe Ingles, les recrues estivales (Rudy Gay, Hassan Whiteside, Eric Paschall) vont d’ailleurs aider.

« Les gars qui sont de retour sont heureux de revenir. Il y a de nouveaux visages qui apportent de l’enthousiasme à l’équipe. Je pense que nous en sommes presque au point où nous voulons juste nous lancer et trouver des solutions sur le terrain. Il faut mettre en pratique ce que nous disons. Simplement aller sur le terrain et le faire. Nous avons une vraie opportunité. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas notre heure ? »