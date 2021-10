Spencer Dinwiddie veut prouver que les Wizards ont eu raison de lui faire confiance

Après avoir démontré ses qualités dans une équipe de Brooklyn qui remontait doucement la pente, Spencer Dinwiddie a été contraint de changer de cap. Suite aux arrivées successives de stars à Brooklyn d’une part, puis à cause d’une blessure au genou qui l’a écarté des terrains durant quasiment toute la saison 2020/21.

Alors qu’il avait décidé de tester le marché, le meneur a finalement opté pour les Wizards qui ont rapidement témoigné leur intérêt, lui proposant de prendre la place laissée par Russell Westbrook via un « sign-and-trade », une opération qui lui a permis de s’engager sur un contrat de trois ans à hauteur de 54 millions de dollars.

Un geste fort qui a eu le don de rebooster Spencer Dinwiddie, qui restait sur sa meilleure saison en carrière en 2019/20, à plus de 20 points et près de 7 passes décisives en moyenne.

« Je pense que tout le monde dans la vie, et quelle que soit la relation, qu’elle soit professionnelle, romantique, paternelle, veut se sentir aimé, apprécié et respecté. Surtout en ce qui concerne les relations masculines, vous voulez vous sentir respecté », a-t-il déclaré. « Et les Wizards ont été formidables avec moi. Me dire : ‘Tu es notre gars. On ira aussi loin que Bradley Beal, les autres vétérans et toi le décideront’, c’est complètement différent d’une conversation qui consiste à dire : ‘On sait que tu es très bon’. »

Un gros pari pour les Wizards

L’enthousiasme est de mise dans les deux camps. Son nouveau coach, Wes Unseld Jr, qui vient lui aussi d’arriver à DC, s’est permis de rappeler à quel point Spencer Dinwiddie s’était imposé dans la hiérarchie des meneurs de la ligue avant sa blessure, et qu’il semble désormais avoir retrouvé l’ensemble de ses capacités.

« C’est un joueur offensif très dynamique. Il l’a montré, c’est quelque chose dont vous n’êtes probablement pas conscient parce que vous ne l’avez pas vu depuis un moment, mais c’est un très bon meneur de jeu », a-t-il glissé.

Pour Spencer Dinwiddie, son retour au jeu va dépasser le cadre purement sportif puisqu’il sera également guidé par la volonté de rendre la confiance que les Wizards ont placé en lui, en lui offrant de meneur titulaire de leur formation, afin de prendre la suite d’un ancien MVP, Russell Westbrook.

« Il s’agit de prouver que les Wizards ont raison plus que tout. Quand quelqu’un vous paie, surtout après une blessure, même si vous avez l’impression que vous le méritez ou que vous êtes sous-payé, le fait est que vous n’avez pas encore joué une minute après votre blessure », a-t-il rappelé. « Et ils ont pris un pari assez important, pas seulement sur toi en tant que joueur mais aussi sur toi en tant que personne qui peut codiriger une franchise ».