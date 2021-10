Rater les playoffs a vraiment rendu Zion Williamson « malade »

Même s’il s’est cassé le pied durant l’intersaison et qu’il a été opéré, Zion Williamson devrait être rétabli pour le début de la saison régulière. On le reverra en tout cas pas sur le terrain durant la présaison et, en attendant, le phénomène des Pelicans s’attache à rassurer tout le monde sur son avenir dans le bayou.

« J’adore être ici », a-t-il encore répété par rapport aux rumeurs. « Tous ceux qui me connaissent savent que j’adore La Nouvelle-Orléans. Cette ville est faite pour moi ».

Zion Williamson a également confié qu’il avait passé l’été à développer son jeu, travaillant notamment sur ses floaters et ses tirs à mi-distance, sans doute pour éviter de devoir finir au contact à chaque pénétration.

L’objectif de l’ailier fort est de jouer les playoffs, pour éviter de revivre le même sentiment qu’en mai dernier.

« Ça m’a vraiment rendu malade » explique-t-il ainsi. « Nous n’étions pas en playoffs, je regarde les playoffs et je me dis: ‘Mec, on peut y être’. Je sais qu’on peut y arriver cette année. Quelque chose s’est emparé de moi et je me suis dit : ‘Oui, ça ne se reproduira pas. Ça n’arrivera plus’. Quand j’ai commencé à m’entraîner, tout, chaque répétition, tout semblait personnel. C’était comme si : ‘Non, rien cette année ne va nous empêcher d’aller aux playoffs’. Je vais m’assurer que je fais ma part et plus encore, que mes coéquipiers me voient travailler. »