Rudy Gobert : « On doit trouver ce qui n’a pas marché face aux Clippers »

Sans faire de bruit, le Jazz a retouché son effectif avec soin et précision, recrutant Rudy Gay, Hassan Whiteside et Eric Paschall. Un recrutement de qualité, avec des joueurs d’expérience passés par des grandes franchises (Spurs, Heat, Warriors…) et il faudra attendre les playoffs pour voir si c’était le recrutement idoine pour franchir un cap et remporter ce titre qui fuit la franchise.

A la tête de l’équipe, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et le Français prévient qu’il y a bien des secteurs à améliorer par rapport à la saison passée.

« Une seule équipe gagne le titre chaque année » rappelle Gobert dans The Athletic. « Pour toutes les autres équipes, il faut regarder ce qui n’a pas fonctionné et trouver ce qu’il faut faire la saison suivante. On doit tous prendre du recul et trouver ce qui n’a pas marché face aux Clippers. Mais, j’avais fait la même chose quand nous avions perdu contre Denver. Et ainsi de suite. Notre objectif est de gagner un championnat. Mais tant qu’on ne l’a pas fait, nous avons des choses que nous devons améliorer. »

« C’était plaisant d’avoir la balle sous les panneaux »

L’utilisation de Gobert fait partie des axes de progression du Jazz tant le Français est sous-utilisé en attaque. Beaucoup moins, en tout cas, par rapport à l’Equipe de France, et il reconnaît que ce serait bien de voir autant le ballon.

« Jouer pour la France est toujours une grande expérience, et c’était plaisant d’avoir la balle sous les panneaux » reconnaît le triple meilleur défenseur de l’année. « J’espère que c’est quelque chose que je pourrais apporter au Jazz cette saison. »

La balle est dans le camp de Quin Snyder pour trouver les systèmes qui permettront de mettre en valeur Gobert, et d’en profiter sur le plan collectif. C’est justement le but de la saison régulière quand on est une formation du calibre du Jazz.