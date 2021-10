Le Thunder a choisi un lieu symbolique pour son camp d’entraînement

Quand le Jazz se prépare à Las Vegas, ou que les Nets et les Clippers sont eux dans le Sud de la Californie, à San Diego, le Thunder a quant à lui adopté une autre méthode pour son camp d’entraînement. Pas de longs et coûteux déplacements pour la plus petite masse salariale de la Ligue.

Non, Oklahoma City a décidé d’organiser son camp de début de saison une dizaine de kilomètres au nord de son centre d’entraînement flambant neuf, au Thunder Ion, l’actuelle salle d’entraînement du Blue, son équipe G-League affiliée. C’est là que les premières équipes du Thunder, avec Kevin Durant, Russell Westbrook ou encore James Harden s’entraînaient à leurs débuts.

Quand le vent souffle un peu fort, ça sent la bouffe pour chiens avec l’usine de Nestlé Purina, installée non loin de là. Ancienne piste de patinage pour rollers, le Thunder se l’était appropriée en 2008 pour la transformer en salle d’entraînement. Récemment intégré au staff, Nick Collison la connaît bien. Et il y était encore cette semaine pour observer la jeune troupe d’OKC démarrer son camp d’entraînement.

« Il y a une ambiance particulière dans ce gymnase », reconnaît Shai Gilgeous-Alexander.

« On part d’une page blanche. Tout est encore à écrire »

Ancien coach du Blue promu la saison dernière dans l’équipe première, Mark Daigneault connaît lui aussi cette salle de fond en comble. Il y a fait ses débuts et, en collaboration avec Sam Presti et le reste du staff, il a pensé que ce serait une bonne idée d’y faire le camp d’entraînement. Pour le symbole.

« On part d’une page blanche. Tout est encore à écrire », a lancé Coach Daigneault dans The Oklahoman. « On a donc une incroyable responsabilité et une incroyable opportunité maintenant. Mais pour faire ça bien, je pense qu’il est important de comprendre notre histoire et notre passé avant de se lancer dans le futur et attaquer le présent. C’est un endroit où on essaye vraiment d’établir nos principes en tant que franchise et où on aime à comprendre ce sur quoi les équipes précédentes étaient construites. »

Déjà réquisitionnée par certains joueurs qui y ont élu domicile pendant l’intersaison, dont Darius Bazley, cette salle d’entraînement doit servir à remettre en perspective l’actuel projet de reconstruction du Thunder. Lui aussi conscient de l’histoire récente de ce bâtiment, Bazley évoquait justement l’idée d’y faire le camp d’entraînement à son coach il y a quelques semaines de ça…

« Quand [Darius] Bazley m’a dit ça : on s’est dit : « OK, cette idée va marcher ». C’est une équipe pour laquelle ça va évoquer des choses. Car il y a toujours un risque avec ce genre de choix. On ne peut pas le faire avec n’importe quelle équipe NBA. »

« Il y a un truc dans cette salle »

Ville fortement marquée par la Grande Dépression et longtemps en désuétude, OKC a eu beaucoup de mal à retrouver une certaine forme de dignité. Le Thunder fait désormais partie intégrante de l’identité de la ville, mais de l’état d’Oklahoma en général.

« Oklahoma City est une ville de travailleurs, une franchise de bosseurs, et on veut construire quelque chose depuis les fondations », argue SGA, le nouveau visage de la franchise. « C’est là où tout a commencé [pour la franchise], donc c’est bien de pouvoir commencer notre saison ici aussi. »

Sur les planches qui ont vu passer trois futurs MVP de la Ligue, la classe biberon d’OKC a donc effectué ses premiers pas. En espérant pouvoir suivre leurs traces, et ramener le Thunder en finale. Comme c’était le cas une dizaine d’années en arrière (en 2012)…

« Il y a un truc dans cette salle. Elle a une âme », conclut Daigneault. « C’est la première chose que j’ai appris en venant ici et je voudrais que ce soit aussi la première chose que les joueurs apprennent avant de s’embarquer dans cette aventure qui va être ardue mais qui nous permettra de devenir l’équipe qu’on va devenir. »